Rogobete, despre cazul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi: Nereguli peste nereguli. Ce spune despre Costel Alexe 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi – unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit – a constatat nereguli peste nereguli şi a solicitat demiterea celor care se fac vinovaţi, pentru că atât poate face, deoarece unitatea medicală nu se află în subordinea Ministerului Sănătăţii, scrie news.ro.

Alexandru Rogobete a declarat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, că deciziile pentru numirile de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi aparţin Consiliului Judeţean.

”Spitalul de Copii de la Iaşi este un spital în subordinea Consiliului Judeţean. Decizia de numire a managerului, a directorului medical, a şefilor de secţie şi a întregii structuri de conducere, dacă doriţi, aparţine strict preşedintelui Consiliului Judeţean. (…) Spitalul din punct de vedere administrativ este în subordinea Consiliului Judeţean”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că mai mult de 70% din bugetul de investiţii al Ministerului Sănătăţii merge la spitale care sunt în subordinea autorităţilor locale.

”Mai mult de 70% din bugetul total general de investiţii al Ministerului Sănătăţii se duce în spitale care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătăţii. Cam aceasta este proporţia. Am fost acolo, am vrut să văd cu ochii mei ce s-a întâmplat. A doua zi după ce a apărut în presă povestea am fost la Iaşi. Am constatat dezastrul administrativ, acolo a fost administrativă problema în principal, am constatat nereguli, peste nereguli şi peste nereguli, le-am spus public pe toate, am solicitat demiterea pentru că atât pot face. Ştiu că sună ciudat. Ştiu că oamenii care se uită la noi nu înţeleg cum adică Ministrul Sănătăţii solicită demisia. De ce nu-i demite? Pentru că nu pot administrativ pentru că nu e spitalul meu. Nu este spitalul în subordinea Ministerului Sănătăţii”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a explicat că a cerut demisia managerului, a directorului medical şi a şefului de secţie ATI.

”Am solicitat demiterea managerului, directorului medical şi şefului de secţie ATI. Am constatat, cu un gust amar, vă spun sincer, ca la câteva zile după ce presiunea publică a scăzut, după ce evident că ministrul Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii au decontat public tragedia de acolo, nu l-am văzut pe domnul preşedinte să fie foarte afectat sau tras la răspundere prea tare de opinia publică până la urmă pentru ce s-a întâmplat acolo că i-a repus pe funcţie pe toţi, şefa de secţie ATI este în continuare pe funcţie, fosta doamnă manager este acum director medical şi funcţia de manager am văzut că a fost schimbată, a fost cineva care a plecat, acum este altcineva o întreagă inconştienţă administrativă, aş spune eu”, a precizat ministrul Sănătăţii.

El a fost întrebat dacă nu a făcut pace cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

”Eu nu m-am certat cu domnul Costel Alexe niciodată. Nici nu cred că ăsta e rolul, să ne certăm. Într-o astfel de situaţie trebuie rezolvate problemele administrativ. Motiv pentru care, în continuare solicit demiterea şefei de secţie ATI din acel spital şi doamnei director medical”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a analizat declaraţiile făcute de Costel Alexe după acel eveniment.

”Am primit declaraţia domnului preşedinte undeva la ora 12 noaptea. Şi evident că am ascultat-o. Am avut şi o reacţie la ora 1, târzie, în noapte, îmi aduc aminte şi acum, domnul preşedinte mi s-a părut o greşeală strategică de poziţionare şi de comunicare în condiţiile, şi vă spun de ce spun asta. Eu am declarat public că am trimis dosarul raportului de control la DNA. Mi se pare o greşeală strategică gravă ca la câteva ore după ce ministrul Sănătăţii declară că a trimis la DNA şi la Parchet şi peste tot situaţia de acolo, tu să ieşi cu o foaie în mână, era o foaie A3, planşă, în care spunea ,nu spunea că a văzut chiuvetele, spunea pe planşă există chiuvetele şi nuanţez intenţionat acest lucru. Eu am ascultat de trei ori declaraţia dânsului. El spune, pe planşă, conform planşei, în terapie intensivă există chiuvete. Eu vă spun că în realitate nu există. Ceea ce este şi mai grav, că pe planşe există şi în realitate nu. Pentru că eu vin şi pun întrebarea, cine a semnat recepţia lucrărilor. Şi cum?”, a declarat Rogobete.

La remarca potrivit căreia poate va răspunde Costel Alexe la întrebare, ministrul Sănătăţii a replicat: ”Eu sper să răspundă Direcţia Naţională Anticorupţie”.

