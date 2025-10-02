Rogobete: Punctul zero al infecţiilor de la Spitalul din Iaşi nu a fost identificat
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, după ce probele prelevate de autorităţile sanitare locale la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au ieşit negative timp de câteva săptămâni, zilele trecute a fost depistat în scurgerea unei chiuvete germenele despre care există suspiciunea că ar avea legătură cu decesul celor şapte copii internaţi în secţia de Terapie intensivă, scrie News.ro.
Potrivit ministrului, în luna august a mai fost un caz de infectare cu acelaşi germene, însă nu se poate spune care este „punctul zero” de la care a plecat infecţia. Ministrul a precizat că verificările făcute la spital au arătat că în unitatea sanitară substanţele biocide nu erau folosite conform indicaţiilor producătorului.
„Punctul zero nu a fost identificat şi, din punctul meu de vedere, din toate discuţiile avute cu experţii, nici nu mai poate fi identificat pentru că nu au fost prelevate probe la momentul potrivit. Putem face un traseu epidemiologic, însă e prea târziu pentru a identifica acest lucru”, a declarat Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.
„Poate fi o pistă, dar nu îmi dau cu părerea, aştept raportul de specialitate”, a adăugat ministrul.
„Mai grav, unitatea sanitară nu a putut face dovada avizelor şi autorizaţiilor actualizate pentru substanţele biocide pe care le utilizează, mai mult decât atât, colegii au identificat diferenţe semnificative între prescripţia, între metodologia pe care producătorul substanţelor biocide o recomandă pentru utilizarea acestora şi protocolul care este aplicat şi care este aprobat, până la urmă, de către serviciul SPIAM şi de către conducerea unităţii sanitare. Practic, pentru a da un exemplu clar, producătorul recomandă ca pentru anumite produse biocide utilizarea lui pentru anumite suprafeţe să fie de 90 de minute, de exemplu, timp de acţiune, iar în protocolul aprobat de către spital, timpul acesta se rezumă la 15 sau 20 de minute. Discutăm aici de nereguli grave în aplicarea protocoalelor naţionale, în aplicarea legislaţiei care există, în aplicarea tuturor normelor specifice pentru limitarea răspândirii infecţiilor nosocomiale asociate a activităţii medicale”, a adăugat Alexandru Rogobete.
