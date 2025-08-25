Rolul opoziției politice într-o democrație

Combinațiile politice realizate pentru stabilitatea politică a țării au aruncat în derizoriu instituția opoziției politice. Dacă am fi avut o opoziție politică funcțională, critică și constructivă, măcar de genul Cartea neagră a guvernării, susținită de mass-media și societatea civilă, poate nu ne mai aflam în situația revelațiilor privind starea economiei și finanțelor publice de astăzi.

Alegerile libere, corecte și la termen, separația puterilor în stat, respectarea drepturilor și libertăților individuale, la care se adaugă o opoziție politică puternică, capabilă să sancționeze guvernul atunci când greșește sunt fundamente ale democrațiilor consolidate. În știința politică, opoziția este definită drept ansamblul actorilor politici (partide, politicieni, instituții, mecanisme) care nu dețin puterea executivă, dar care participă la viața politică prin formularea de critici consistente, contructive, materializate prin alternative de politici publice. Rolul opoziției politice este esențial pentru menținerea echilibrului democratic și pentru asigurarea competiției politice.

Fără o opoziție politică funcțională, democrația devine un gen de autoritarism cu pluralism limitat (J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, 2000). Opoziția nu este o practică care trebuie tolerată, ci este indispensabilă democrației și, prin urmare, trebuie instituționaliză (R.A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, 1971). Mai mult decât atât, opoziția politică reprezintă garanția unei competiții politice și electorale corecte, o alternativă față de puterea celor care guvernează, nu un adversar care deranjează inutil puterea (Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, 1976). Funcționarea unei opoziții politice, loială valorilor și principiilor democratice (the only game in town), reprezintă un indicator al calității democrației (Larry Diamond & Leonardo Morlino, Assessing the Quality of Democracy, 2004). Guvernele care nu tolerează opoziția, o intimidează și caută să o elimine nu sunt democratice (S.P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1991).

Politologul de origine română Ghiță Ionescu (n. 21 martie 1913, București – d. 26 iunie 1996, Londra), profesor la Manchester University și London School of Economics and Political Science, a scris împreună cu Isabel de Madariaga cartea Opozitia. Trecutul și prezentul unei institutii politice (Humanitas, 1992), în care opoziția este descrisă ca o instituție distinctă în cadrul sistemelor parlamentare constituțional-pluraliste. În democrație, trebuie să evităm a pune semnul egal între opoziție și subversiune. În alți termeni, un guvern puternic are nevoie de o opoziție puternică. Doar pentru conducătorii unor regimuri autoritare și totalitare, orice formă de opoziție este sancționată ca subversiune la adresa puterii.

În sistemele democratice, opoziția politică îndeplinește mai multe funcții: (1) funcția de control democratic al puterii; (2) funcția de alternativă democratică în urma alegerilor libere, corecte și la termen; (3) funcția de formulare a propunerilor de politici publice; (4) funcția de reprezentare a intereselor sociale, economice, culturale; (4) funcția de legitimare a democrației prin asigurarea competiției politice. Rolul opoziției politice este cel mai vizibil în sistemele democratice majoritare (Westminster) cu sisteme bipartide, cum este cazul Marii Britanii, unde funcționează instituția Her Majesty’s Loyal Opposition. Această sintagmă sugerează că, în ciuda faptului că se opune guvernului în funcție, opoziția este loială Coroanei, instituțiilor statului britanic și valorilor democratice. În Marea Britanie, opoziția politică generează așa-numitul guvern din umbră (Shadow Cabinet). În acest guvern de opoziție, fiecare ministru al guvernul în exercițiu are un corespondent care monitorizează impactul politicilor publice și furnizează critici sau soluții alternative. În cazul schimbării majorității parlamentare, opoziția poate prelua rapid puterea, având deja oameni pregătiți, care știu ce au de făcut.

Spre deosebire de modelul britanic, în statele postcomuniste din Europa Centrală și Est, opoziția a fost slabă și continuă să fie astfel în multe cazuri (ex. Ungaria, Slovacia, România). În România, o opoziție politică veritabilă s-a manifestat în primul deceniu de tranziție postcomunistă, sub conducerea Seniorului Corneliu Coposu, liderul incontestabil al PNȚCD, care a reușit să inspire și să coaguleze partidele istorice (PNL, PSDR) și societatea civilă, în ciuda brutalității mineriadelor din perioada 1990-1991. Cu toate problemele ei, opoziția politică din România, fie că s-a numit Convenția Democrată Română (1992-1996), Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD (2003-2004), Alianța Creștin-Liberală (PNL și PDL din 2014), Uniunea Social-Liberală (PSD și PNL-PC, 2011-2014) a consolidat democrația românească, de multe ori contestată și delegitimată.

De la instalarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținut în Parlament de o majoritate formată din PNL-PSD-USR-UDMR, auzim tot felul de nenorociri (deficit bugetar îngrijorător, datorie publică în creștere, stat finanțat prin împrumuturi de la o lună la alta, inflație galopantă, cheltuieli nejustificat de mari ale statului, supra-contractarea unor proiecte, datorii care se rostogolesc ș.a.), apărute oarecum intempestiv, după noaptea alegerilor din 2024. Brusc, pare că ne-am trezit în fața unui dezastru financiar, cel puțin așa rezultă din declarațiile oficialilor reflectate în mass-media; am aflat cu stupoare că am trăit pe datorie, că unii au benchetuit pe seama altora. Traiul pe vătrai primește nota de plată, exorbitantă, decontabilă de noi, cei din prezent.

De la actualii miniștri aflăm despre lucruri care s-au făcut prost sau nu s-au făcut deloc în ultimii ani, deși responsabili cu programul de guvernare, implementarea PNRR, atragerea de fonduri europene ș.a. erau colegii lor. În mandatele președintelui Klaus Iohannis s-au aflat la guvernare tot cei de la PNL, PSD, USR, UDMR, în diferite combinații. Aceștia au susținut sus și tare, la vremea lor, că lucrurile merg într-o direcție bună, că nu sunt motive de îngrijorare, că mai sunt probleme pe ici pe colo, dar nici vorbă despre perspectiva sumbră a incapacității de plată. Actualmente, angajații din sectorul public sunt amenințați cu concedieri și/sau tăieri de salarii, cei din sectorul privat cu înăsprirea regimului fiscal și cu proceduri coercitive, cetățeanul de rând asistă neputincios la creșterea vertiginoasă a prețurilor. Se creează percepția că, până de curând, am trăit în minciună și, deodată, suntem aduși în lumina adevărurilor privind mersul economiei și finanțelor publice. Oare, unde au fost câinii de pază ai democrației: opoziția politică, mass-media, activismul civic?

Coaliția Națională pentru România (CNR), alianța politică formată din PSD, PNL, UDMR și grupul parlamentar al Minorităților Naționale, care a funcționat în perioada 2023-2024, a lăsat România pradă populismului și tentațiilor suveraniste, care se hrănesc din nemulțumirile, frustrările și anxietatea celor mulți. În loc de o alternativă politică la guvernare, chiar și prin alegeri anticipate, am avut parte de o rotativă guvernamentală (schimbarea prim-ministrului în interiorul aceleiași formule/coaliții guvernamentale). Combinațiile politice realizate pentru stabilitatea politică a țării au aruncat în derizoriu instituția opoziției politice. Dacă am fi avut o opoziție politică funcțională, critică și constructivă, măcar de genul Cartea neagră a guvernării, susținită de mass-media și societatea civilă, poate nu ne mai aflam în situația revelațiilor privind starea economiei și finanțelor publice de astăzi.

În România, opoziția a avut un rol variabil: uneori a contribuit la consolidarea pluralismului, alteori a alimentat instabilitatea politică prin boicoturi și retorică populistă, de multe ori a fost decorativă. Astăzi, opoziția se confruntă cu probleme ca amplificarea tentațiilor autoritariste (capturarea instituțiilor de către guverne majoritare), populismul și extremismele de orice fel, controlul netransparent asupra mass-media și social-media, instrumentalizarea mediilor digitale în scopuri anti-democratice. Un lucru este cert: avem nevoie de o reinventare a opoziției politice, consiliată de actori relevanți din societatea civilă și mediile profesionale, care să acționeze loial față de valorile democratice, pentru bunăstarea unui număr cât mai mare de oameni.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

