Român care a exploatat sexual minore, înjunghiat de 29 de ori în penitenciar

Un roman condamnat in Spania pentru exploatarea sexuala a unor minore a fost ucis in penitenciar de un detinut incarcerat pentru crima. Scenele sangeroase s-au derulat in curtea inchisorii.

Cei doi erau in penitenciarul Brians 2, din Sant Esteve Sesrovires, langa Barcelona.

Romanul a fost injunghiat de 29 de ori de catre barbatul de 37 de ani inchis pentru crima si jaf si murind la locul incidentului. Camerele de supraveghere au surprins scenele sangeroase.

Evenimentul s-a produs marti, in jurul orei 19:20. Se pare ca romanul a fost injunghiat in gat si in piept, agresorul intentionand in mod clar sa-l ucida.

