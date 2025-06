Roman, dur la declarații, spune ce-a lipsit Iașului de a retrogradat

La finalul meciului cu Metaloglobus București, care a parafat retrogradarea ACSM Politehnica Iași, Alin Roman a declarat: „Ne-a lipsit unitatea! Nu am nimic cu străinii, dar nu s-a tras la aceeași căruță. Eu sunt principalul vinovat, am ratat 11 metri în tur. Îmi pare rău pentru ieșeni, dar nu merge așa. Anul trecut abia ne-am salvat, acum am retrogradat. Trebuie un proiect pe o perioadă îndelungată, nu așa cum a fost la noi, de pe un sezon pe altul”.

