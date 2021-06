Românca de geniu de la NASA care proiectează viitorul fără gravitaţie. „În următorii 5-7 ani începe producţia în spaţiu“

Expert de nivel mondial in domeniul microgravitatiei, romanca Ioana Cozmuta a condus unul dintre departamentele din Silicon Valley al NASA, din postura de lider pentru inovatia industriei si microgravitatie, iar acum are propria companie in acest domeniu avangardist.

Intr-o lume care incepe sa semene tot mai mult cu cea descrisa in filme SF, romanca este si consultant pentru o serie de mari companii americane si pastreaza diverse colaborari cu NASA.

Ioana Cozmuta a lucrat timp de 16 ani la centrul din Silicon Valley al Agentiei Spatiale Americane NASA, iar acum are propriul business intr-un domeniu care duce automat cu gandul la SF.

E drumul parcurs de o tanara absolventa a Facultatii de Fizica a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj, cu doctorat in Olanda, la Groningen si la celebra California Institute of Technology (Caltech), unde a facut practic tranzitia de la fizica experimentala la chimia computationala.

Ulterior, romanca a urmat studii postdoctorale tot la o alta universitatea de top, Stanford, iar in scurt timp a ajuns unul dintre expertii de marca in domeniul inovatiei spatiale si a microgravitatiei. Asta dupa ce si-a facut un nume si in alte domenii inovative, de la nanotehnologie la sisteme de protectie termica.

Ioana Cozmuta a lucrat la NASA, ca expert in domeniul inovatiei spatiale si al microgravitatiei. A renuntat din 2018, din dorinta de a deveni antreprenor in acest domeniu, iar acum ofera consultanta unor companii americane.

Insa marele ei pariu este G Space, compania sa unde lucreaza la realizarea unor materiale noi prin inlaturarea fortei gravitationale. In prezent, acestea sunt produse in laborator, prin tehnici spatiale care anuleaza gravitatia, dar pe viitor are planuri mari si intentioneaza sa mute productia pe orbita Terrei. De altfel, ea anticipeaza ca in urmatorii 3 si 7 ani o parte a productiei de varf se va muta in spatiu, pe orbita Pamantului. Asta si pentru ca energia obtinuta acolo, de la Soare, este mult mai puternica decat energia solara de pe Terra, iar anumite produse pot fi realizate mult mai usor inlaturand gravitatia.

Si pentru ca aceste planuri ambitioase necesita fonduri pe masura, ea a obtinut deja cateva granturi, inclusiv din partea NASA, iar pe viitor, in urmatorii ani, ar putea obtine finantare de la mai multe companii americane interesate sa faca productie in spatiu.

