România a ratat în ultimele minute calificarea la UEFA Futsal EURO 2026: 4-5 la general cu Ungaria

Echipa naţională de futsal a susţinut miercuri cel mai important meci din ultimii ani, returul contra Ungariei din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de futsal ce va avea loc în 2026, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, în Lituania, Letonia şi Slovenia. Tricolorii au ratat dramatic biletele pentru Campionatul European de futsal din 2026.