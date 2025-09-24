România a ratat în ultimele minute calificarea la UEFA Futsal EURO 2026: 4-5 la general cu Ungaria
Echipa naţională de futsal a susţinut miercuri cel mai important meci din ultimii ani, returul contra Ungariei din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de futsal ce va avea loc în 2026, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, în Lituania, Letonia şi Slovenia. Tricolorii au ratat dramatic biletele pentru Campionatul European de futsal din 2026.
Echipa naţională a remizat la Craiova, 2-2, cu o reuşită a oaspeţilor în final. Goluri au fost marcate de Darius Nastai şi Daniel Araujo, respectiv János Rábl şi Géza Baltazár Büki. Astfel, naţionala Ungariei se impune cu 5-4 la general, după ce în meciul tur s-a impus cu 3-2, la Debrecen.
ROMÂNIA – UNGARIA 2-2 (4-5 LA GENERAL)
Au marcat: Darius Nastai (4′), Daniel Araujo (14′) / János Rábl (7′), Géza Baltazár Büki (38′)
ROMÂNIA: 12. Petrişor Toniţă (GK) (C), 2. Tamás Miklós, 5. Sergiu Gavrilă, 11. Kanyó Szilárd, 19. István Hadnagy;
REZERVE: 1. Roberto Voin (GK), 3.Richard Iszlai , 6. Toader Mihnea, 7. Adrian Pânzaru, 8. Vlăduţ Dudău, 9. Robert Crişan, 10. Daniel Araujo, 15. Darius Nastai, 20. Andrei Crăciun;
ANTRENOR: Endre Kacsó.
Ungaria: 1. Marcell Alasztics (GK), 5. Rafael Henrique da Silva „Rafinha”, 6. Imre Nagy, 9. János Rábl (C), 16. Géza Baltazár Büki;
Rezerve: 12. Ádám Faragó (GK), 2. Máté Sándor Hadházi, 4. Márk Fekete, 7. Roland Bencsik, 8. Zoltán Szalmás, 11. Balázs Rutai, 13. Máté János Suscsák, 14. Mátyás Szabó Lajos, 15. Mátyás Kajtár;
Antrenor: Sergio Mullor.
