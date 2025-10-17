MICA PUBLICITATE
SPORT

România a urcat patru poziţii în clasamentul FIFA după meciurile din această lună

De Redacția
vineri, 17 octombrie 2025, 19:00
1 MIN
Echipa naţională a României a urcat patru locuri şi se află pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii vineri. Tricolorii au 1480.13 puncte.

În octombrie, România a învins cu 2-1 Republica Moldova într-un meci amical şi s-a impus în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale.

Adversarele României din preliminariile CM-2026 ocupă următoarele poziţii:

Austria – locul 24 (coborâre de două poziţii – 1586.98 puncte), Bosnia – Herţegovina -75 (coborâre două locuri – 1341.36 puncte), Cipru – 125 (urcare de trei poziţii – 1137.43 puncte) şi San Marino – 210 (în menţinere – 727.95 puncte).

Lider în clasamentul FIFA este în continuare Spania.

Pe locul doi a urcat Argentina, de pe 3, iar Franţa a coborât de pe 2 pe 3.

Următorul clasament FIFA va fi dat publicităţii la 21 noiembrie.

