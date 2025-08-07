România, campioană la creșterea prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană (P)

Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024. Mai exact, chiriile au crescut în țara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%.

În luna iulie, cererea pe segmentul chiriilor din țară a crescut cu 27% față de luna iunie

Cum a evoluat prețul chiriilor în România comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană

Singura țară membră a Uniunii care a mai raportat o creștere cu peste 5% a chiriilor a fost Estonia, în timp ce alte trei țări din apropiere de România au înregistrat majorări cu peste 4%: Ungaria, Slovacia și Croația. În schimb, Grecia a înregistrat o creștere cu 3,56%, în timp ce Bulgaria a raportat o majorare cu puțin peste 3%.

La polul opus, principalele economii ale Uniunii au înregistrat creșteri procentuale mai mici decât media. Astfel, chiriile au crescut cu 2,27% în Spania, cu 2,01% în Germania, cu 1,79% în Italia și 0,86% în Franța. Nicio țară europeană nu a raportat o scădere a chiriilor, însă alte două state au înregistrat diferențe pozitive mai mici de 1%, pe lângă Franța: Cipru (0,48%) și Elveția (0,2%).

Datele raportate de Eurostat nu reprezintă o surpriză majoră. Pe de o parte, România este de regulă una dintre țările europene cu cele mai accesibile prețuri la locuințe raportat la veniturile medii, motiv pentru care și prețurile cresc într-un ritm mai alert comparativ cu cele mai multe state dezvoltate din Europa de Vest, chiar dacă înregistrează variații mai mici comparativ cu statele din regiunea estică.

Pe de altă parte, cea mai mare creștere procentuală a chiriilor este de asemenea explicabilă prin faptul că, în special în statele vest-europene, chiriile au ajuns deja la valori nominale foarte ridicate, greu accesibile de o bună parte a populației.

Prețurile medii ale chiriilor – tendințele lunii iulie în marile orașe din România

În iulie 2025, prețurile chiriilor s-au menținut relativ stabile comparativ cu luna precedentă, însă au înregistrat o creștere medie de 5% față de aceeași perioadă din 2024, pentru apartamentele cu 1 până la 4 camere.

Cele mai ridicate prețuri medii se regăsesc în București, în special în Sectorul 1 (750 euro) și Sectorul 2 (675 euro), conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. La polul opus, cele mai accesibile chirii sunt în Arad (360 euro) și Timișoara (420 euro).

„În luna iulie am înregistrat o creștere de 27% în numărul de contactări pentru apartamentele de închiriat, comparativ cu luna anterioară. Ne apropiem de perioada în care, în mod tradițional, se intensifică cererea pe piața chiriilor, iar începutul lunii august confirmă această tendință comparând cu anul anterior. Dinamica mai bună observată pe segmentul chiriilor, comparativ cu cel al vânzărilor, poate fi pusă pe seama recentelor schimbări fiscale cu privire la majorarea TVA-ului pentru locuințele noi, care ar putea determina o parte dintre potențialii cumpărători să amâne achiziția și să rămână în chirie pe termen scurt sau mediu”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Evoluția chiriilor medii în București

În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta, însă, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, diferențele sunt semnificative. Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la apartamentele cu trei camere din Sectorul 2, unde chiria medie a crescut cu 19%, de la 750 la 895 de euro. În cazul garsonierelor, s-au observat creșteri de 14% în Sectoarele 3 și 6.

Așa cum se întâmplă frecvent în Capitală, prețurile variază semnificativ în funcție de sector și de tipul locuinței. La garsoniere, cele mai mari chirii medii sunt în Sectorul 1 (450 de euro), urmat de Sectorul 6, unde chiria media este de 400 de euro pe lună. Cele mai accesibile garsoniere se găsesc în Sectorul 5 (350 de euro) și Sectorul 2 (360 de euro).

Pentru apartamentele cu două camere, cele mai ridicate valori se înregistrează în Sectorul 1, cu o medie de 670 de euro, urmat de Sectorul 2 (620 euro) și Sectorul 5 (593 euro).

Cele mai scăzute prețuri apar în Sectorul 4, unde chiria medie pentru două camere este de 500 de euro.

În cazul apartamentelor cu trei camere, cea mai mare chirie medie este în Sectorul 1 (1.100 de euro), în scădere cu 8% față de luna precedentă, urmat de Sectorul 2, unde se atinge o medie de 895 de euro.

În celelalte sectoare, prețurile rămân sub pragul de 700 de euro, cu cele mai mici valori în Sectoarele 4 și 6, unde media este de 600 de euro.

Prețurile medii ale chiriilor în orașele mari din țară (iulie 2025 vs. 2024)

La nivel general, datele din luna iulie confirmă tendința de creștere moderată a chiriilor în marile orașe, în special pentru apartamentele cu două și trei camere. Cele mai mari scumpiri ale lunii s-au înregistrat la garsonierele din Timișoara (+14%) și Oradea (+12%), în timp ce Cluj-Napoca se menține în topul celor mai scumpe piețe, cu chirii medii de 599 de euro pentru două camere și 730 de euro pentru trei camere.

În contrast, orașe precum Brașov sau Sibiu au avut evoluții mai temperate, iar în Constanța s-au observat chiar ușoare scăderi în cazul garsonierelor. Aceste variații reflectă dinamica specifică fiecărei piețe locale, influențată atât de cerere, cât și de proximitatea de centre universitare sau atracții turistice.

CLUJ-NAPOCA se menține printre orașele cu cele mai mari chirii din țară, cu valori medii în ușoară creștere față de aceeași lună a anului trecut. Prețul garsonierelor s-a menținut constant, la 400 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au scumpit cu 5%, ajungând la 599 de euro.

Pentru locuințele cu trei camere, chiria medie a crescut tot cu 5%, până la 730 de euro.

IAȘI: În luna iulie, chiriile pentru garsoniere au ajuns la 350 de euro, în creștere cu 9% față de anul trecut.

Apartamentele cu trei camere s-au scumpit, de asemenea, cu 10%, până la 550 de euro. În schimb, chiria medie pentru apartamentele cu două camere s-a menținut la același nivel ca în 2024 – 450 de euro.

BRAȘOV: Chiriile au rămas stabile pentru apartamentele cu două camere (500 euro), în timp ce garsonierele au înregistrat o ușoară creștere (+3%), ajungând la 360 de euro.

Apartamentele cu trei camere s-au scumpit cu 8%, situându-se la 650 de euro.

CONSTANȚA: Prețul mediu pentru garsoniere a scăzut cu 9% față de anul trecut, ajungând la 300 de euro.

Apartamentele cu două camere s-au menținut la 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au apreciat ușor, până la 700 de euro (+2%).

TIMIȘOARA: Cele mai mari creșteri ale lunii iulie se observă la garsoniere (+14%), care au ajuns la un preț mediu de 291 de euro.

Chiriile pentru apartamentele cu două camere au crescut cu 7% (430 euro), iar cele pentru apartamentele cu trei camere au crescut ușor, cu doar 1%, ajungând la 500 de euro.

SIBIU: Chiria medie pentru garsoniere a rămas constantă, la 300 de euro. Aceeași tendință a fost observată și în cazul apartamentelor cu două camere (400 euro).

Apartamentele cu trei camere au înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 500 de euro (-4%).

ORADEA: Garsonierele s-au scumpit în ultima lună, ajungând la 270 de euro (+12%).

Apartamentele cu două camere au stagnat la 400 de euro, în timp ce cele cu trei camere au crescut ușor (+3%), până la 500 de euro.

CRAIOVA: Față de aceeași perioadă a anului trecut, chiriile pentru garsoniere s-au menținut la 300 de euro.

Apartamentele cu două camere au crescut ușor (+1%), ajungând la 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au apreciat cu 10%, până la 550 de euro.

ARAD: Evoluțiile au fost mixte. Chiria medie pentru garsoniere a scăzut la 215 euro (-5%), iar pentru apartamentele cu trei camere, a scăzut cu 16%, ajungând la 430 de euro.

În schimb, locuințele cu două camere s-au scumpit cu 6%, prețul lor mediu de închiriere fiind de 370 de euro.

Analiza a fost realizată de Storia – platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii imobiliare în cunoștință de cauză.

