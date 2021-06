România, de 5 ori mai puțini kilometri de autostradă decât Polonia. Șantiere deschise pe 230 km

România are aproximativ 910 kilometri de autostradă, 120 făcuți înainte de Revoluție.

Puțin în comparație cu Polonia care în 1990 avea 366 km de autostradă, iar acum are peste 4.300 km de autostradă și drumuri expres, sau cu Ungaria care are în prezent peste 1.640 km de autostradă. O analiză a Newsweek România arată că nici dacă Ungaria ar sta pe loc, iar România ar finaliza toți kilometri de autostradă la care se lucrează în acest moment nu am ajunge din urmă țara vecină.

