Romania detine primul loc din UE ca pondere a angajatilor aflati in risc de saracie

Romania detine primul loc din Uniunea Europeana ca pondere a celor aflati in risc de saracie dintre persoanele ocupate, cu un procent de 15,7% in 2019, in conditiile in care media UE era de 8,9%, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania.

"Desi situatia s-a mai imbunatatit din 2015, continuam sa inregistram cele mai mari ponderi din UE ale angajatilor expusi riscului de saracie", precizeaza sursa citata.

In anul 2015, ponderea celor aflati in risc de saracie era de 18,8%.

Aflati amanunte de pe ziare.com.