România fără copii, țară fără viitor | Andreea și Dragoș au trăit timp de trei ani cu speranța că vor avea un copil. Cum s-a încheiat lupta pentru a deveni părinți

„Am ales fertilizarea in vitro (FIV) din dorința amândurora ca visul nostru de a avea un copil să se materializeze. Știam că este calea cea mai grea și, totuși, cea mai ușoară pentru a deveni părinți. Am încercat timp de 3 ani, cu nenumărate tratamente, să obținem o sarcină, însă Doamne-Doamne avea alte planuri pentru noi”, a declarat Andreea pentru „Ziarul de Iași”.

În apropierea Crăciunului 2022 au înțeles că FIV-ul este cea mai bună opțiune pentru ei.

„Ultima inducție de ovulație am avut-o undeva în preajma Crăciunului 2022. În sufletul meu speram cumva la un test pozitiv, vrăjită de magia sărbătorilor, dar nu a fost să fie. Dezamăgire totală… Acela a fost momentul în care ne-am spus că trebuie să acceptăm și să înțelegem că FIV-ul este opțiunea cea mai potrivită pentru noi. Trebuia să lăsăm fricile deoparte, să ne înarmăm cu răbdare, să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu și să ne concentrăm pe visul nostru”, a adăugat aceasta.

În aprilie 2023, cei doi au ales să colaboreze cu Clinica „Atentica” din Iași, pentru ambii parteneri experiența FIV reprezentând un amalgam de sentimente.

„Eram de ceva timp într-un grup online despre infertilitate, iar acest lucru m-a ajutat să accept mai ușor că și alte femei trec prin aceleași stări ca mine. Pentru mine, femeile care făceau această procedură erau niște eroine. Însă, raportându-mă la mine, mi se părea ceva utopic, ceva pentru care nu credeam că am tăria fizică și psihică necesară. Și totuși, iată că am devenit și eu una dintre aceste eroine! Știam că fiecare înțepătură mă aduce mai aproape de visul nostru, acela de a fi părinți”, a spus tânăra.

Naveta Galați-Iași, plecările în toiul nopții pentru programări și analize, concediile luate special pentru tratamente, toate acestea au fost sacrificii pe care Andreea și Dragoș le-au acceptat fără ezitare, din dorința de a deveni părinți.

„Nu a fost ușor deloc. Fiind un cuplu din Galați, am făcut drumuri dese Galați-Iași, am plecat în toiul nopții pentru a ajunge la programări și analize, ne-am învoit de la serviciu – lucrăm amândoi în domeniul medical. Dorința noastră era la cote maxime, iar informațiile despre procedură erau peste tot. Am pornit încrezători, deși cu temeri și emoții, pe un drum necunoscut, dar care, alături de echipa potrivită, medicii de la Atentica, a fost unul mai ușor. Emoțional, m-am simțit susținută atât de soțul meu, cât și de medicul care mi-a fost alături pe tot parcursul procedurii”, a subliniat Andreea.