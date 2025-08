România needucată. Psihologul ministru, doborât de psihologia maselor

Văzut în decembrie 2024, când a fost desemnat ministru al Educației în guvernul Ciolacu 2, ca o mare speranță a PNL și chiar ca un posibil prezidențiabil al partidului la alegerile din luna mai 2025, după ce cele din noiembrie 2024 tocmai fuseseră anulate, iată că am ajuns acum, după opt luni de la acea numire, să nu mai fie nimeni sigur dacă nu cumva marea speranță oferită de Clujul universitar să iasă din viața publică cu un „șut în fund”, ca să ne exprimăm mai plastic. Ingrată postură…

E greu să pui la îndoială competențele profesionale ale rectorului UBB, cea mai performantă universitate românească. În ciuda corului care acum îi contestă calitățile, să ne amintim că profesorul de psihologie Daniel David, o autoritate dincolo de orice îndoială în domeniul său de competență, are contact cu domeniul Educației românești la nivel de top încă de acum 20 de ani. În 2005, el a devenit consilierul unui ministru al Educației care în mod incontestabil a performat: Mircea Miclea. În plus, între 2008 și 2014, mai mult decât un mandat al președintelui Traian Băsescu, a fost vicepreședintele Comisiei Prezidențiale pentru elaborarea și analiza politicilor în domeniile educației și cercetării. Nu spunem acestea întâmplător, ci pentru că, vedem, în spațiul public i se contestă azi orice pricepere în materie și i se cere demisia pe față, „goarna” acestor cereri maximale fiind chiar matusalemicii lideri sindicali din domeniu.

Dincolo de toate acestea, un lucru este cert: Daniel David a pășit cu stângul în viața publică, dar și în cariera de ministru. E văzut chiar, de multe persoane fără interese în politică, ca unul din miniștrii cu cea mai dezamăgitoare prestație din noul guvern. Și, din păcate, chiar dacă ai vrea să îi iei apărarea în fața unor astfel de acuze, ce ai putea invoca? Din activitatea lui de ministru, nu din CV.

Nu ne-am propus să îi analizăm inițiativele în domeniu. Ar fi și greu acum, din moment ce premisa de la care se pleacă este legată de economii financiare, de bugete de austeritate, de tăieri, de reduceri. Domeniul Educației, care are numărul cel mai mare de angajați, a fost tocmai din acst motiv și cel mai dezavantajat ani la rând. Dă mai bine ca imagine să te legi de pensiile speciale, nu de profesori. Dar, în termeni strict cantitativi, impactul pensiilor speciale asupra bugetului este insignifiant, ceea ce nu se poate spune despre orice mic procent aplicat celei mai mari categorii de bugetari. Sună cinic, dar asta e realitatea cifrelor: puțin de la mulți e mai mult decât mult de la puțini.

Nu întâmplător, învățământul este acum văzut ca un domeniu ce poate echilibra finanțele țării: tocmai ca urmare a numărului mare de angajați. Dar este și un domeniu cu imense probleme, în care legi peste legi au fost făcute direct de sindicate, iar PSD chiar a avut miniștri lideri de sindicat. S-a guvernat, în Educație, mulți ani la rând cu spatele la părinți și elevi, s-au dat legi, ordine de ministru și regulamente doar pentru profitorii sistemului și pentru personal, fie el de predare, TESA, auxiliar etc., numai pentru elevi nu. Aici am fi așteptat să acționeze noul ministru.

Daniel David spune acum că are un plan pentru a schimba această stare de lucruri. Dar nu ni-l spune. Vedem, în schimb, că anunță măsuri ce vor bulversa cu siguranță sistemul din temelii.

Iată un exemplu relevant, din multe altele: cere responsabililor din școli să facă în jumătate de lună ceea ce în mod normal se face în mai bine de jumătate de an. Pentru cei care nu știu, directorii de școli pregătesc resursa didactică pentru anul școlar ce începe în septemprie cu demersuri ce au demarat încă din decembrie anul anterior. Aceștia fac încă din ultima lună a anului planul de școlarizare pentru anul școlar următor, apoi, din februarie-martie, încep demersurile oficiale pentru alocarea resursei umane, ceea ce în limbajul școlilor se numește mobilitatea personalului didactic. Este vorba, pe rând, de rezolvarea cazurilor de restrângeri de activitate, de completări de normă, de pretransfer, apoi, în final, în iulie, titularizarea. Toate acestea au avut loc în baza a ceea ce directorii știau dinainte: număr de elevi, necesar de norme, număr de profesori, catedre etc. Ei bine, vine acum ministrul, în iulie, și anunță tot corpul profesoral că nu mai e valabil nimic din ce au făcut din decembrie până acum, să șteargă tot, și să refacă în două săptămâni totul, pe date noi. Adică o activitate care are în mod normal alocat mai bine de jumătate de an. Firește că e absurd. Și firește că cei ce cunosc domeniul înțeleg de ce se spune, pe bună dreptate, că va fi haos în toamnă. Nu trebuie să ne mai mirăm că liderii de sindicat au și anunțat o mare grevă chiar în prima zi de școală: 8 septembrie în acest an. Nu-l vedem bine pe ministrul David…

Două vorbe și despre creșterea normei didactice. Poate că adăugarea a două ore, de la 18 la 20, la norma unui cadru didactic nu sună a tragedie. Iar cine muncește în privat știe asta prea bine. Va crea însă două alte probleme. Una este cea a unor drame: unii profesori, netitulari, suplinitori etc., de la margini, zeci de mii, cu doi-trei, vor rămâne efectiv fără norme, fără job-uri. Vor fi drame personale, și nu vor fi deloc puține.

O altă problemă: alocarea a câte 10-14 ore de predare pe săptămână ca normă gratuită și obligatorie impusă managerilor din educație, adică directori de școli și inspectori școlari. Cu alte cuvinte, dacă norma unui profesor plin este de 20 de ore, un manager școlar va trebui să-și facă treaba de conducere încadrat în ceea ce se cheamă o jumătate de normă (pe lângă cele 10 ore de predare) sau chiar un sfert ori o treime de normă (la 14 ore). Actul de management, de conducerea în învățământ va fi așadar o treabă de jumătate sau chiar de un sfert de normă. Dacă mărirea normei generale de la 18 la 20 de ore pe săptămână putea fi înțeleasă de un manager de la privat, nimeni din aceștia nu ar putea înțelege că treaba de conducere este ceva de jumătate sau un sfert de normă pe lângă job.

Consecința logică: activitatea de management în educație, oricum mult deficitară, va fi dusă în derizoriu, în ineficiență, și foarte probabil va deveni apanajul fie al carieriștilor ce vor să fie șefi cu orice preț, dar până acum nimeni nu i-a considerat capabili, fie al atârnătorilor politici, care vor fi la adăpost de evaluări oneste.

Să nu ne mirăm, în aceste condiții, că școala, ce oricum suferea la capitolul autoritate și prestigiu în societate, se va afunda și mai tare la capitolul imagine și încredere.

Faptul că ministru David taie și planifică precum un economist cinic, ca un chelar boieresc ce numără doar borcanele cămării și gurile din ogradă, nu ca un psiholog titrat, ca un experimentat specialist în educație, asta se vede deja: și-a ostilizat întreg sistemul, care nu a simțit pic de empatie din partea lui. Iar asta sigur va avea costuri în ce-l privește, poate maxime.

Faptul că nu a comunicat, dacă are într-adevăr un plan, sau faptul că tot ce a făcut a comunicat extrem de deficitar, asta va avea în mod sigur urmări dramatice. Totul, evident, dacă va mai fi răbdare pentru el. În mod cert, nu așa se guvernează.

