România poate extrage de 18 ori mai mult gaz din Marea Neagră decât consumă

România dispune în Marea Neagră de cel puțin 200 de miliarde de metri cubi de gaz natural, potrivit unei estimări făcută în 2012 de OMV Petrom și Exxon. De 18 ori mai mult decât consumă țara noastră în prezent. Acest lucru ar permite României să se transforme din importator în exportator de gaze naturale.

Legea off-shore adoptată în perioada Dragnea a dat peste cap companiile de stat și private din sistemul energetic. Și a făcut ca investitorii străini care doreau să contribuie la exploatarea gazelor naturale să oprească lucrările ori să se retragă.

Astfel, OMV Petrom a anunțat că, după modificarea legii offshore ar avea nevoie de un an doar ca să ia decizia de a extrage gazele. Din păcate, însă, România nu prea mai are timp suficient ca să beneficieze de resursele fosile din Marea Neagră. Pe de o parte, noile ținte anti poluare, impuse de Comisia Europeană prin Green Deal, fac gazul doar un combustibil de tranziție. În plus, există riscul ca zăcămintele României să ajungă la vecini, a explicat Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică – HENRO.

