România U21 a încheiat la egalitate meciul din preliminariile Euro 2027 cu Kosovo, scor 0-0

Echipa naţională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027.

La Iaşi, pe stadionul Emil Alexandrescu, România a debutat în calificările pentru Europeanul U21, care va avea loc în 2027. Adversarul a fost unul incomod, echipa statului Kosovo, iar tricolorii mici nu au reuşit să-şi impună jocul în faţa lor. Trică a reuşit să trimită mingea în poartă, în minutul 80, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid la Biliboc. După numai un minut kosovarii au fost aproape de gol, când Lefter a fost salvat de bară. Imediat au trecut pe lângă deschiderea scorului şi elevii lui Curelea, dar Seji a fost la post.

S-a terminat România U21 – Kosovo U21 0-0 şi tricolorii mici debutează cu un semieşec.Următorul meci al selecţionatei U21 va fi marţi, 9 septembrie, cu San Marino.

ROMÂNIA: Lefter – Strata, Duţu, M. Tudose, A. David – Cr. Mihai (Boţogan 75), Vulturar –M. Rădulescu (Biliboc 60), Radaslavescu, Al. Musi (Vermeşan 75) – Burnete (A. Trică 60). SELECŢIONER: Costin Curelea

KOSOVO: Seji – Sahitaj (Sadriu 46), Selmonaj, Shala, Vokrri – Hasani, Muqaj (Elion Jashari), Ademi, Imeri (Gashi 63; Iqball Jashari 76) – Frokaj, Berisha (Bujupi 63). SELECŢIONER: Afrim Toverlani

Cartonaşe galbene: Vulturar 9, Radaslavescu 19 / Sahitaj 26, Selmonaj 75

Arbitri: Mehmet Turkman – Deniz Caner Ozaral, Mehmet Salih Mazlum – Adnan Deniz Kayatepe (toţi din Turcia)

