România vs. Ungaria: „Jeg de nedescris, cocalari umflaţi cu pompa, fete tatuate dansând lasciv şi manele până în zori“

Andrei şi Laura Pop sunt IT-işti şi obişnuiau să-şi petreacă vacanţele în destinaţii exotice, însă criza sanitară şi teama de problemele care se puteau ivi i-au determinat să opteze în acest an pentru locuri aflate mult mai la îndemână, în apropiere. O săptămână petrecută în Ungaria, la Balaton, plus o săptămână în România, la Mamaia, au fost cele două etape în care tinerii şi-au împărţit concediul. În opinia lor, între cele două locuri nu există un termen de comparaţie. Zilele de vacanţă petrecute la lacul Balaton i-au încântat, însă perioada de la Mamaia le-a lăsat un gust amar. „Prima dată, am fost la Balaton, la finalul lunii iulie-începutul lui august. Condiţii excelente, hotel de calitate, oameni atenţi să ne facă să se simţim bine, ca să revenim şi cu altă ocazie la ei. Preţurile? Nu tocmai mici, dar oricum rezonabile, comparativ cu ceea ce e la noi. Mâncare bună, proaspătă, vinuri de calitate. Nu mai spun că totul a fost impecabil, curat ca lacrima şi pus bine la punct. Personalul din hotel era bine instruit, discret, dar în acelaşi timp gata să sară să ne ajute cu orice aveam nevoie. O tânără ne-a vorbit în limba română când a aflat că suntem români, dacă la 2 noaptea ne trezeam că vrem ceva, se dădeau peste cap şi rezolvau totul în 5 minute”, spune Andrei.

„Au făcut o mică perlă dintr-un lighean”

„Lacul Balaton e ca un lighean pe lângă marea noastră. Şi totuşi... Dintr-un astfel de lac, care la noi ar fi fost probabil unul oarecare, năpădit de buruieni şi nebăgat în seamă, ungurii au făcut o mică perlă. Nu pot decât să mă întreb ce ar fi făcut dacă aveau litoralul nostru, pot doar să-mi imaginez că îi întreceau cu mult pe bulgari”, îl completează soţia sa. După săptămâna petrecută la Balaton, cei doi au mers alte 7 zile pe litoralul românesc. „Nu am mai fost pe litoralul românesc de când eram copil. Acum două decenii, românii aveau nevoie de vize ca să iasă din ţară, plus că banii erau o problemă, aşa că familia mea, la fel ca mai toţi românii, alegea litoralul Mării Negre. Aveam un soi de nostalgie după atâta vreme, un fel de emoţie, recunosc că aşteptam cumva cu nerăbdare să mă reîntorc la marea noastră. Doar că, aşa cum se zice, socoteala de acasă nu se prea potriveşte cu cea de la târg”,mai spune Andrei Pop.

