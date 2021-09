ROMANIAN CARS FESTIVAL la Dobrovăţ, IASI! Eveniment dedicat pasionaţilor de automobilistică și concerte în aer liber

Locaţia aleasă pentru desfăşurarea activităţilor festivalului timp de 3 zile ce se anunţă promiţătoare constă în platoul unde avea loc festivalul Afterhills, acesta având o suprafaţă de 100.000 metri pătraţi, ceea ce permite amenajarea spaţiilor pentru relaxare, food, zona de concerte, parcarea publică, zona de expoziţie şi de probe, zona destinată campingului, traseul pe care trebuie să îl parcurgă automobilele şi zona destinată ambulanţei şi jandarmeriei.

Punctele de atracţie ale festivalului

Conform detaliilor regăsite în broşura informativă pusă la dispoziţie de către organizatorii Romanian Cars Festival, fiecare dintre cele 3 zile de festival va avea două părţi, şi anume, ziua va avea loc evenimentul auto iar seara, scena va fi ocupată de o serie de artişti.Programul celor 3 zile de festival automobilistic şi muzical

Ceea ce trebuie să ştie în materie de program cei care vor să-şi pregătească bagajele pentru 3 zile de divertisment şi momente palpitante în comuna ieşeană Dobrovăţ sunt următoarele:

Vineri, 17 septembrie,până la 02:00, spectatorii vor putea fredona melodii şi dansa alături de artiştii invitaţi pe scena Romanian Cars Festival;

Sâmbătă, 18 septembrie – În intervalul orar 10:00-15:00, se vor desfăşura concursurile pentru declararea superlativelor la capitolele interior, exterior, wheels, paint şi wrap, urmând ca, până la ora 16:00, participanţii şi spectatorii, deopotrivă, să se amuze şi să-şi dovedească priceperea în cadrul probei Limbo.Apoi, între orele 17:00-20:00, maşinile vor fi vedete în cadrul concursurilor de tip audio, exhaust battle şi flame shooter.Seara se încheie cu programul artistic;

Duminică, 19 septembrie – Piloţii automobilelor îşi vor începe programul la ora 10:00, participând la competiţia Respect your elders pentru ca, în următoarele 4 ore, până la 16:00, să se desfăşoare concursurile pentru categoriile artwork, trunk şi engine bay.Ziua se anunţă şi mai palpitantă, prin urmărirea, în intervalul 15:00-17:00, a aspiranţilor la titlul de Best la categoriile RAT Style, JDM, German şi American.Romanian Cars Festival se încheie prin premierea şi alegerea Best Car of the Show.

