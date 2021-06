Romanian Creative Week: Iașul a făcut, în siguranță, pasul spre normalitate. O săptămână spectaculoasă dedicată creativității, artei și distracției

Capitala Moldovei a devenit, pentru cinci zile, capitala modei, capitala artei și capitala noilor tehnologii, combinate pentru a da naștere unui spectacol grandios, dar accesibil. Iașul a arătat că este o gazdă bună pentru creativii români, lansând provocarea ca la edițiile următoare Romanian Creative Week să capete o anvergură internațională.

Romanian Creative Week a fost organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, Primăria Municipiului Iași și Palas.

La finalul celor cinci zile ale Romanian Creative Week, organizatorii și participanții la eveniment și-au exprimat câteva gânduri referitoare la spectacolul dedicat creativității, care a dominat Iașul între 2 și 6 iunie 2021, precum și speranțele pentru evenimentele RCW care vor urma.

Irina Schrotter, inițiatoarea RCW: „Romanian Creative Week a confirmat faptul că Iașul este gazda perfectă pentru cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din România și că are capacitatea de a găzdui un eveniment de talie europeană, în viitorul cel mai apropiat.”

Michael Bernescu, managerul general al Ansamblului Palas: „Romanian Creative Week a fost un eveniment inspirațional, pe care ne-am bucurat să îl putem susține, fiind nu doar un cumul de experiențe oferite publicului larg, ci o emoție, un sentiment de optimism după o perioadă dificilă pentru noi toți. Zilele acestea creative ne-au dovedit că lucrurile bune se realizează împreună și că prin coloborarea tuturor putem continua să punem pe agendă evenimente de amploare, care să-i reconfirme Iașului statutul de oraș cultural. Creativitate înseamnă inovație, inovația înseamnă antreprenoriat, iar toate aceastea fac parte și din misiunea primului ansamblu mixed-use din România, un loc în care, de 9 ani, oamenii pot să petreacă timp de calitate.”

Cătălin Alionte, directorul RCW: „Am fost impresionat de reacția și de deschiderea oamenilor față de creativitate. Suntem cu toții emoționați. A fost un moment potrivit de a face pasul, în siguranță, spre normalitate. Era nevoie de culoare, de efervescență și de creativitate, pentru a depăși o perioadă grea. Toate evenimentele s-au bucurat de un succes extraordinar.”

Mihai Lupu, reprezentantul Federației Patronatelor din Industriile Creative: „Festivalul a arătat pentru toți cunoscuții mei foarte bine. Sunt foarte mulțumit, e un semn că tot efortul nostru din ultimul an și jumătate și-a găsit ținta. Mă bucur foarte mult pentru participarea consistentă a ieșenilor și, mai mult decât atât, mă bucur foarte mult pentru participarea non-ieșeană la acest festival, fie că au fost artiști, modele, designeri, concept artists etc. Apreciez și parteneriatul cu Primăria Iași și cu Consiliul Local Iași, care a aprobat evenimentul în unanimitate. E remarcabil că au fost trei sponsori foarte importanți pentru noi, concurenți pe piața lor, care au ales să sprijine acest eveniment, pe secțiunile sale, dar au ales să sprijine împreună evenimentul. Mulțumesc Unicredit Bank, mulțumesc BCR și mulțumesc Raiffeisen Bank”.

Bogdan Maxim, fondator ROTON Music: „Dacă muzica este elementul nostru definitoriu, în cadrul acestui eveniment ne-am propus să surprindem cu și mai multă creativitate, așa că nu doar muzica a fost adusă la pachet, ci și industria de gaming. Ne-am făcut simțită prezența prin momentele de muzică live din cadrul scenelor Musicalling, Palatul Culturii este cel care ne-a găzduit pentru o nouă ediție de TIC (International Music Camp) și, nu în ultimul rând, Provocarea Legion 1vs1 CS:GO a fost una dintre atracțiile principale ale RCW. Mulțumim Romanian Creative Week și abia așteptăm să continuăm a crește împreună!”

Vlad Țenu, architect: „Festivalul reprezintă un nou început: o mult așteptată mobilizare a forțelor creative românești în capitala culturală a Moldovei. Organizat la un standard internațional, chiar în centrul istoric al Iașului, Romanian Creative Week a fost primit cu extrem de mult entuziasm atât de publicul larg, cât și de specialiștii din domeniile participante.”

Florin Midirigiu, fondatorul platformei SHARE Architects și curatorul secțiunii de Arhitectură din cadrul RCW: „Este fără îndoială o provocare pentru ediția următoare.”

Andrei Dănilă, Code 932: „Romanian Creative Week, ediția 2021 a fost o forță, o forță care a restartat orașul și care s-a ramificat prin intermediul social media în toată țara. A fost un exercițiu de colaborare, de unire a forțelor, de angajament, o echipă extraordinară ce s-a adunat în jurul Irinei Schrotter și care, într-un timp extrem de scurt, a dat startul la ceva ce cred că, în anii următori, va pune Iașul pe harta evenimentelor europene. Expect much more in 2022!”

Alexandra Corbu, organizatorul VegFest: „Publicul chiar aștepta alternative vegetale, mulți din colegii noștrii ne-au spus că veneau oameni și spuneau: «Uite, de ce nu găsim și noi în Iași prăjituri vegane de acest fel?» A fost o deschidere foarte mare. Mulți dintre expozanți au rămas fără produse sau cu produse puține și au fost nevoiți să se aprovizioneze. A fost foarte bine și pentru ONG-urile participante, care au reușit să își prezinte activitatea și să strângă donații. A fost o oportunitate să aducem alternative într-o bulă în care noi, Asociația Veganilor, nu ajungeam altfel.”

Andrei Cozlac, curatorul secțiunii Visual Arts: „Marele câștig este că RCW a creat această mare platformă care să susțină tinerii artiști și, totodată, să facă posibilă apariția expoziției New Media Alley. Ne-am îndeplinit unul din obiectivele pe care le-am urmărit în construcția proiectului: publicul avizat și neavizat să fie captivat de lucrările artiștilor, fără să fie luați de mânuță să fie duși la galerii. Relația dintre public și lucrările de artă a fost una organică. RCW a schimbat vibrația orașului în această perioadă și s-a simțit acest lucru în aer. E genul de proiect din care pleci încărcat, nu obosit, deși am alergat foarte mult și am dat foarte mult.”

Ovidiu Buta, curatorul Romanian Fashion Week: „Cel mai important lucru la Romanian Fashion Week este faptul că există. A demonstrat că poate să continuie, indiferent de condițiile din jurul lui. Să nu uităm că scopul acestui mare eveniment dedicat modei este să facă o industrie să funcționeze, de aceea ne bucuram de toți cei care au înțeles acest mesaj și au decis să facă un efort pentru a porni din nou această mașină.”

Ioana Ciolacu, designer: „Perspectiva mea este una destul de amplă având în vedere că am văzut și din postura de participant, dar și din partea organizatorică. Evenimentul a fost extraordinar și pentru noi, și pentru vizitatori. Este primul și cel mai mare eveniment postpandemic, așa cum știm, și a fost făcut impecabil, cu o organizare foarte bună.”

Evenimentele care au încântat publicul

Pe parcursul celor cinci zile, au fost momente extraordinare primite cu entuziasm de public.

Un moment special a avut loc în a doua zi a Romanian Creative Week, când patru creativi români, designerul Irina Schrotter, arhitectul Vlad Țenu, artistul vizual Andrei Cozlac și IT-istul Andrei Dănilă, au prezentat o bijuterie unicat, o premieră mondială: primul colier NFT omagiu adus unui mare sportiv al lumii. Colierul, format din zece piese, a fost dăruit Nadiei Comăneci, la 45 de ani de la acel „10 Perfect” obținut de Nadia la Montreal în 1976.

Fiecare piesă a colierului reprezintă, în formă tridimensională, câte o mișcare din exercițiile la bârnă, la sol, la paralele și la sărituri cu care Nadia Comăneci a impresionat, în urmă cu 45 de ani, juriul de la Jocurile Olimpice de Vară.

Cele trei zile de show-uri de modă, desfășurate sub egida Romanian Fashion Week, secțiune a Romanian Creative Week, au confirmat dorința oamenilor de a readuce culoarea în viața lor, după un an complicat.

30 de designeri români, dintre cei consacrați, dar și dintre cei care își construiesc o carieră în fashion, au prezentat la Iași creațiile lor.

Un eveniment de mare atracție pentru public a fost New Media Alley, parte a festivalului Visual Arts, o alee în care cei care au venit în centrul Iașului au putut admira miracolul care se produce atunci când mințile creative ale artiștilor vizuali și ale tinerilor de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași combină arta și noile tehnologii.

VegFest, evenimentul dedicat consumatorilor de mâncare vegană, organizat în cadrul Romanian Creative Week (RCW), s-a bucurat de un succes răsunător chiar din ziua deschiderii.

Mii de oameni au trecut pe la standurile celor zece producători autohtoni de produse vegetale prezenți la VegFest, astfel că o parte din rafturi au fost golite. Cele mai căutate produse au fost: micii, prăjiturile, brânza, toate vegane. Un interes mare l-au stârnit și sucurile, pudrele proteice din aronia, precum și batoanele din cereale.

Ieșenii au venit și la Moldova Film Fest, festivalul care a propus spectatorilor o reflecție asupra conceptului de social distancing și a diverselor sale forme printr-o suită de filme care îl abordează în discursurile lor cinematografice.

Architecture, festivalul de arhitectură organizat în cadrul RCW, a propus, printre altele, o viziune modernă pentru râul care traversează Iașul și care nu este, astăzi, exploatat la întreg potențialul său.

Un punct de atracție a fost și Pavilionul ASAI, Prin ochii altora, ce constă într-o instalație interactivă, care abordează tema pandemiei și cum s-a schimbat modul în care relaționăm, oferind sugestii prin care arhitectura și gestionarea spațiului ne pot permite moduri alternative de interacțiune.

Romanian Creative Week a fost condimentat cu spectacole de muzică susținute, în cadrul Musicalling, de BRUJA, Amuly și NOSFE, D-L Goe, Tobi Ibitoye, Jean Gavril, Cristian Eberhard, Manuel Riva, Misha Miller și Valeria Stoica, artiști care au adus la concertele lor zeci de tineri.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), Primăria Municipiului Iași și Palas. FEPIC este singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești. Amănunte despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro, pe paginile noastre de Facebook, Instagram și pe canalul de YouTube.

Partenerii primei ediții a Romanian Creative Week sunt: Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), Primăria Municipiului Iași, Palas, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, UniCredit Bank, Lancôme, George, primul banking inteligent, Philips, Raiffeisen Bank, glo™, Teilor, Freudenberg Performance Materials Apparel, Greenfield, Volvo, DPD, Laboratoarele Praxis, Nestea, Rodotex, ROTON, September, ProEvent, Share Architects, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, MECENA.art, Ordinul Arhitecților din România, Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași, Travis Tours, Indiero, Miraval, Tribeca, Czech In, Humans of Architecture, Urbasn Eye, Humans Anticafe, Administrația Națională Apele Române, Carpatina, Facultatea de Arhitectură din Iași.

Partenerii Media ai evenimentului Romanian Creative Week: Pro TV, TikTok, TVR Iași, Agerpres, Elle, A List Magazine, Radio Iași, Newsweek Romania.