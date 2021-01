Românii care călătoresc în UE pot solicita informaţii medicale de la Punctele Naţionale de Contact

„Astfel de Puncte Naționale de Contact au fost înființate ca urmare a Directivei Europene 24/2011 privind asistența medicală transfrontalieră. În fiecare țară din Uniunea Europeană există unul sau mai multe puncte de contact, care asigură informații referitoare la sistemele de calitate și siguranță din țara respectivă și la modul în care furnizorii de servicii medicale sunt supravegheați și reglementați. Aceste puncte de contact pot confirma faptul că furnizorul de servicii medicale ales de pacient este autorizat să presteze respectivul serviciu specificând totodată care sunt drepturile pacienților în țara în care li se acordă tratamentul.

În România Punctul Național de Contact a fost înființat în anul 2014 pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate“, a explicat ec. Radu Țibichi, Directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Iași.

Punctul Național de Contact poate furniza la cererea pacienților lista furnizorilor de servicii medicale și datele de contact ale acestora, drepturile pacienților, inclusiv serviciile medicale de care aceștia pot beneficia.

„În România Punctul Național de Contact furnizează informații legate de modalitatea de a beneficia de asistenţă medicală transfrontalieră în alt stat membru al UE/SEE, îndeosebi în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile de rambursare a costurilor şi procedurile de evaluare şi de stabilire a drepturilor respective“, a adăugat Directorul general a CJAS Iași.

În acest context, sunt oferite informaţii privind drepturile pacienţilor de a beneficia de tratament medical în alt stat membru al UE/SEE și dreptul ca țara de origine să acopere parțial sau integral costurile, respectiv procedura și documentele necesare pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere

„În România Punctul Național de Contact oferă celor care i se adresează opţiunile de tratament, disponibilitatea, calitatea şi siguranţa asistenţei medicale pe care o asigură sistemul de sănătate din România, precum și informaţii clare privind preţurile şi/sau tarifele și autorizarea furnizorilor de servicii medicale, înregistrarea acestora în cadrul unor organizații de specialitate“, a mai menționat ec. Radu Țibichi.

În același context, cei interesați pot solicita informații privind asigurarea furnizorilor de servicii medicale sau alte mijloace de protecţie personală sau colectivă cu privire la răspunderea civilă a cadrelor medicale şi a furnizorului de servicii medicale.

Informații privind asistența medicală transfrontalieră, precum și datele de contact ale Punctelor Naţionale de Contact ale Statelor Membre pot fi adresate Punctului Național de Contact:

- prin solicitări scrise atât pe adresa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Calea Călăraşilor, nr. 248, bl. S19, sect. 3, Bucureşti, România

- la nr. de fax: 0372.309.283;

- la adresa de e-mail: pnc@casan.ro;

- la nr. de telefon 0372.309.135

