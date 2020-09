Românii din străinătate vor putea vota timp de două zile la parlamentare

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care permite romanilor din diaspora sa voteze timp de doua zile la alegerile parlamentare din decembrie.

Actul normativ prevede ca alegatorii romani cu domiciliul/resedinta in strainatate vor putea sa isi exercite dreptul de vot pe liste electorale suplimentare si la o alta sectie din circumscriptia de care apartin, in cazul in care si-au schimbat recent domiciliul.

