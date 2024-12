Românul ca țap ispășitor față de sine

De acum mai bine de un deceniu o prietenă din Marea Britanie mi-a pus o întrebare la care meditez încă și astăzi. „De ce voi, românii, vorbiți atât de urât despre propria țară?”

Și are dreptate: în afara unui grup care o idealizează, pe baze culturale proletcultiste, cu alte cuvinte național-comuniste, sunt puțini cei dintre noi care să vadă România ca fiind un loc al binelui. Asta în ciuda faptului că, așa cum tot am vorbit cu cei din jurul meu, indiferent de formare, indiferent de drumul în viață pe care l-au apucat, trăim totuși în cea mai bună dintre Româniile posibile de până astăzi. Culmea este – iar aici e un fenomen sociologic ce merită, chiar trebuie investigat – că cei care proslăvesc România sunt în realitate cei mai nemulțumiți, cei care trăiesc într-un paseism agresiv. Iar problema este că această mentalitate, a unei vieți bune într-o Românie ficțională, se întinde ca o molimă și în rândurile unor generații ce nu au cunoscut acel trecut, pe care îl regretă foarte mulți din nostalgii canalizate greșit.

Sigur, am putea pretexta că este vorba de vestitul haz de necaz, dar nu este numai atât, sub nici o formă. Formați și călăuziți de zeci de ani de către regimul comunist, instinctul românesc pentru corupție este remarcabil. Coroborat cu el, vine maniera autodepreciativă pe care o avem de a ne vedea în oglindă. În această direcție, suntem mai departe produsul sfârșitului de secol XIX și al secolului XX. Ne inventăm tradițiile, iar una dintre ele este cea a deprecierii.

După cum observa prietena mea britanică, ne nesocotim. Subestimarea noastră nu este un produs al sindromului impostorului, care apare în cu totul alte contexte, atunci când considerăm că nu merităm să fim într-o anumită poziție ce se corelează cu pozitivitatea. În ritmul de față, avem mai mari șanse de a crede în ce ne-ar putea oferi o IA decât în ce putem crea noi. Autocritica la nivel de națiune nu este nicidecum negativă neapărat, este chiar un instrument necesar în a ne înțelege mai bine și pentru a ne transforma în ceea ce ne-am dori să fim. Nu, noi am fost învățați vreme de decenii să ne desconsiderăm. Evident, acest fapt nu se leagă de gândirea critică, cea care face să separăm grâul de neghină; se leagă de refuzul de a crede în noi. E ceea ce deja este o practică ritualizată în societate – dar interesant ar fi de studiat care i-ar fi funcția simbolică.

Cu siguranță, afirmația de mai înainte nu se aplică strict României, dar aici vorbesc despre o situație specială. Și o pot ilustra foarte simplu în acest context: nu sunt microbist. Însă trăim într-o societate în care toată lumea se pricepe la politică, istorie și fotbal – cu urmări dureroase de altfel, dacă ne uităm în urmă. Acum, de curând, naționala condusă de Mircea Lucescu a înfrânt ceva echipă (este irelevant contextual care) și s-a calificat într-un nivel superior al unei competiții (la fel de irelevant care). Inevitabil, am ajuns și eu să primesc o serie de informații în această eră a social media, iar curiozitatea m-a împins să dau câte un clic când ici, când colo. Ce am văzut? Nimic de bine: imensa majoritate a comentariilor nu se legau de performanțele echipei de fotbal, ci de noroc: „Am avut baftă la tragerea la sorți”, „Ce bine că am căzut în grupă cu echipa X” și tot așa, și tot așa.

Cred că s-a înțeles ideea: nu noi (adică echipa) am reușit să se califice, nu. Ci a fost o chestiune de noroc. Pentru public nu a contat munca pe care o depune cineva, mai ales mai mulți cineva, pentru că nu mi se pare deloc ușor să aduci laolaltă o serie de oameni și să îi faci să funcționeze ca echipă, pentru public la fel nu a contat timpul și efortul acelor oameni, pentru public a fost „noroc”. Este o formă de desconsiderare. Iar fotbalul este un domeniu la îndemână, aceeași ducere în ridicol se poate regăsi, cred eu, în cam orice domeniu atunci când e vorba de români. Cărtărescu nu a luat Nobelul, pfft, normal, nici nu îl merita. Cutare nu a reușit să ceva, pfft, normal, nici nu merita.

Trăim într-o plină cultură a plângerii, asezonată cu primitivisme pe care se pare că noi, ca națiune, le considerăm tradiționale – deși nașterea tradițiilor noastre este atât de recentă, încât nici nu ne dăm seama. Cred că paseismele pe care ni le-au indus generațiile anterioare ne fac să fim mai susceptibili la autosabotare decât mulți dintre cei din preajmă. Mai degrabă ar fi vorba aici de rețelele rutiniere, care se leagă de rezistența unei societăți tradiționaliste la schimbare, indusă de generațiile ce se agață de un trecut care este… ei bine, trecut. Și este cu atât mai obositor acest trecut recent cu cât îți dai seama că, în fapt, oficializarea acestor tradiții noi vine ca urmare a încercării de adaptare la o modernitate ce nu mai permite oamenilor să facă legătura cu folosirea tradițiilor adevărate. Mai ales într-o societate care evoluează foarte repede în ultimele trei decenii după ce a fost silită să rămână în urma lumii de către regimul comunist.

Autocompătimirea, sentimentul dulce-amar de victimizare colectivă, se infiltrează insidios în psihicul colectiv, erodându-i puterea de a se autoevalua și de a merge către viitor. E o morbiditate în a te complace în rolul de victimă, una care până la urmă ajunge să rupă societatea în felii diferite, care ajung să nu se mai înțeleagă între ele, ajung la un tacit al refuzului față de ceilalți. Și, cel mai grav, la refuzarea responsabilității. Totul este la trecut: atunci era categoric mai bine, dar în același timp același trecut este plin de vremelnice probleme, de vecini invidioși, de povara istoriei.

Este oare nevoie de țapi ispășitori pentru un „înainte” care era atât de „bun”? Disonanțele sunt astăzi la ordinea zilei, iar clivajul încrederii în România este tot mai evident. În acest ritm, cu un asemenea discurs permanent, care lovește în structura socială și face țăndări încrederea populației, România se divizează. Și nu e deloc ceea ce ne dorim. Vinovații pot fi și în exterior, clar, dar prima dată trebuie să ne uităm în noi. Să vedem ceea ce putem face ca indivizi pentru a reface o societate tot mai împărțită. Altfel, ne marginalizăm de unii singuri și nu facem altceva decât să fim tot mai neputincioși.

„De ce voi, românii, vorbiți atât de urât despre propria țară?”

Radu Cucuteanu este istoric, redactor de carte și traducător, angajat în prezent al Editurii Junimea

Publicitate și alte recomandări video