Românul Istvan Kovacs, delegat la un meci de „coșmar” din preliminariile CM 2026

De Redacția
joi, 09 octombrie 2025, 17:03
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Serbiei și Albaniei, care va avea loc sâmbătă (ora 21:45), pe Stadionul Dubocica din Leskovac, în Grupa K a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit site-ului UEFA.

La acest meci, considerat de ”risc ridicat”, arbitri asistenți vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost delegat Horațiu Feșnic.

Arbitru video a fost desemnat Bastian Dankert, iar arbitru asistent video va fi Pascal Muller, ambii din Germania.

Anglia este liderul grupei, cu 15 puncte, urmată de Albania (8 puncte), Serbia (7), Letonia (4) și Andorra (0). Serbia are un meci mai puțin disputat.

