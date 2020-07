Românul s-a născut DJ

Vă spun drept, nu e poet, românul nu s-a născut poet, e o interpretare greşită a talentelor, este de fapt vorba despre muzică, vecinul nostru cel de toate zilele e mai mult iubitor de muzică decât de poezie, numai spre asta se îndreaptă talentul său. Şi am o tonă de argumente pentru a susţine această idee. Chiar şi dacă se simte impulsionat să scrie poeme, o face pentru muzicalitatea lor sau chiar pentru a le pune pe note.

Nu e ca la italieni, evident, ci la o scară mai mică şi mai balcanică. E un talent mai mărunt şi mai scofâlcit, dar e totuşi un talent. Tot mai bine decât nimic… Vorba lui Sadoveanu, lasă-i pe alţii să fie geniali, să aibă bogaţii, organizare, noroc, noi să rămânem cu muierile frumoase şi iubeţe, cu cetera şi băutura…

A, şi să nu uit, nu e vorba neapărat despre creare de muzică, trebuie să lămurim acest lucru, ci despre ascultarea de muzică, fredonarea sau imitarea a ei. Românul are un talent deosebit de ascultător şi reproducător de muzică. Şi e fenomenal, nu mai există nimeni ca el.

Cel mai bun exemplu în acest sens, iar aici nu cred că mă poate contrazice nimeni, e că nu există român care să facă ceva fără să aibă o atmosferă muzicală în jurul sau. Oriunde ar fi, la sapă pe câmp, la reparat maşina, la scris lucrarea de doctorat, mereu va exista un difuzor mai mic sau mai mare prin preajmă care va susura încontinuu note muzicale care să gâdile auzul respectivului. Chiar acum câteva momente, am sosit de la toaleta din campingul în care sunt cazat la mare unde am ascultat pe tot parcursul activităţii mele de acolo muzică de la telefonul unui „coleg” de cabină care se uşura şi asculta, vorba aia… Adică nici măcar acolo nu se poate desprinde cetăţeanul nostru de muzică, mă înţelegeţi…

Continui cu exemple tot din acest loc social numit camping, unde se poate observa cel mai bine comportamentul, obiceiurile oamenilor. Când nu era pandemie şi veneau mulţi străini în vizită la noi în ţară mă delectam cu apucăturile altora, dar anul asta n-am altceva decât concetăţeni în jur, aşa că mă leg de ei.

Cum spuneam, sunt în al doilea camping de pe litoralul românesc, e seară şi muzicile duduie peste tot. În primul a trebuit să chem într-o zi pe responsabilul cu ordinea că nu se mai putea, nişte inşi de la două corturi pur şi simplu şi-au pus difuzorul, din secunda în care au venit, în mijlocul terenului de campare şi au dat drumul la muzică la maximum. Răsuna toată staţiunea de ritmurile diverse. Nu-i interesa de nimic, oamenii voiau să transmită bucuria lor tuturor celorlalţi turişti, fie că aceştia voiau, fie că nu voiau. Când a venit omul trimis de mine şi le-a zis să o dea mai încet au fost extrem de revoltaţi şi ironici: „I-auzi, dom’le, vrei ordine şi disciplină, hai?!”… Ca şi cum lucrurile astea ar fi fost ceva cu totul ieşit din comun.

Acum la fel. E ziua cuiva de la câteva corturi mai departe de noi şi auzim tot ce vorbesc şi cântă pentru că urlă unii la alţii ca surzii. Iar muzica e maximă! Am încercat să îmi storc creierii şi nu am reuşit să îmi amintesc, din toţi anii în care am mers prin diverese locuri, decât un singur camping din România în care cei care săreau calul cu sonorul erau reduşi la tăcere fără drept de apel. Şi ştiţi ce e culmea? Acel camping era administrat de doi olandezi, nu de români… Cu alte cuvinte, concluzia aici e clară, românii nu au în sânge regulile de bună purtare într-o comunitate. Nu-i condamn, aşa e specificul locului. Nici măcar nu pot spune că ţine de educaţie, ci pur şi simplu de tradiţie. Obiceiul e că muzica e sfântă, iar cine o cântă e binecuvântat, şi nimeni nu are voie să oprească acest ritual, ba din contra toţi trebuie să se bucure ori să tacă. Asta e! Cam cum e cu vacile prin India, îţi pot face orice, dar nu ai voie să te legi de ele, Doamne fereşte!...

Un alt exemplu e de-a dreptul hilar. Am fost cu familia la o terasă pe faleză. Nu am observat că în spatele nostru se pregăteau să execute o cântare nişte „profesionişti”, respectiv un ins la orgă şi o tanti extrem de strident machiată la microfon. Am crezut pur şi simplu că erau nişte clienţi care aveau masa lor specială. Ei bine, coincidenţa face că exact în momentul când ne-am băgat furculiţele în bucate a început explozia de sunete. Nu zic nimic de genul muzical, de interpretare, de aspectul interpreţilor aici, nu, ci numai şi numai de volum… Volumul muzicii era asurzitor. Nu puteam să duc mâncarea la gură! Am profitat că s-a eliberat o masă mai departe de boxe şi ne-am mutat imediat acolo. Dar degeaba, tot nu ne puteam înţelege unul cu altul. Ca să cer cuiva de peste masă să îmi paseze solniţa trebuia să urlu ori să fac gesuri disperate cu mâna. Nu mă înţelegeam cu soţia care era chiar lângă mine. Ea zicea ceva, eu înţelegeam cu totul altceva, era chiar să ne certăm degeaba. Era ridicol, de-a dreptul. Dar, ca să amintesc din nou că nu e vorba de educaţie, ci de obicei, de cultură, pot spune că nimeni altcineva de la celelalte mese nu părea că e deranjat. Toţi mâncau în „linişte”, fără să schimbe niciun cuvânt, ascultând, vrând-nevrând „concertul”. La urma urmei aşa era în fiecare seară, aşa merg lucrurile… Ba mai mult, erau numeroşi trecători care se opreau vizibil încântaţi şi filmau cu telefoanele minunata astmosferă în care ne-am pomenit întâmplător şi noi, demni de toată invidia, şi pe extraordinarii cântăreţi care, apropo, interpretau hiturile care sunt la modă acum, adică nimic original. Mai târziu am observat că mai toate localurile cu pretenţii aveau „formaţii” ca aceea care cântau pentru „atmosfera”. Probabil şi preţurile aveau incluse „mica delectare sonoră”…

Înţeleg dacă era vorba de un concert anunţat, de o interpretare deosebită, de ceva special, dar nu de o seară obişnuită în care volumul trebuie să fie la un nivel la care să se înţeleagă om cu om. Nu îmi imaginez un individ întreg la cap care să revină într-un local ca acela pomenit de mine cu prieteni pentru discuţii, ci numai cu duşmani sau oameni cu care nu are ce vorbi.

Briscan Zara este scriitor şi publicist