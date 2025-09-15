Ronaldinho va juca la Iași, alături de alți fotbaliști legendari! Evenimentul sportiv al anului în România va avea loc în Copou

Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho va juca în premieră, într-un meci demonstrativ, la Iași. El va urca pe gazonul Stadionului Emil Alexandrescu pe data de 29 noiembrie. Evenimentul urmează să fie anunțat joi, la ora 16:00, la hotel Pleiada, în cadrul unei conferințe de presă.

„D.M Global Way, în calitate de organizator, și Primăria Municipiului Iași, partener al evenimentului, vă invită la CONFERINȚA DE PRESĂ prilejuită de lansarea oficială a evenimentului “Football World – Ronaldinho & Friends”, care îl aduce pentru prima dată la Iași pe legendarul fotbalist brazilian Ronaldinho. În cadrul conferinței va fi anunțat oficial evenimentul de pe 29 noiembrie 2025, când Ronaldinho și alți mari campioni ai fotbalului mondial vor urca pe gazonul Stadionului Emil Alexandrescu, într-un meci-spectacol așteptat de fanii din întreaga țară. La conferință vor fi prezenți: Massimo Domanico – Președinte D.M Global Way, Marigliano Loredana – Vicepreședinte D.M Global Way, Flavio Assi – Adetto Stampa D.M Global Way, Peretti Simone – Organizator eveniment, Cipullo Ferdinando – Organizator eveniment, Manuel Onofrei – Organizator eveniment, Reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iași”, se arată într-o invitație adresată jurnaliștilor.

Sosirea lui Ronaldinho la Iași marchează o premieră pentru oraș. Conform sursei citate mai sus, pe 29 noiembrie, publicul va avea șansa să-l vadă pe teren pe unul dintre cei mai spectaculoși și iubiți jucători din lume, alături de alte legende care au scris istorie în competițiile mondiale: Dida, Maicon, Rafinha, Aldair, Polga, Okocha, Kluivert, Makelele, Verón, Diego Souza, Quaresma, Edmilson, Hernani, Seedorf și mulți alții.



Câteva repere din cariera lui Ronaldinho

Puțini fotbaliști au reușit să îmbine talentul pur cu spectacolul așa cum a făcut-o Ronaldo de Assis Moreira, cunoscut în întreaga lume drept Ronaldinho. Născut în 1980, la Porto Alegre, Brazilia, el a crescut într-un cartier modest, într-o familie pasionată de fotbal. De la vârste fragede, tehnica sa ieșită din comun – driblinguri, pase cu exteriorul, lovituri libere impecabile – l-a făcut remarcat de antrenori și fani.

Ronaldinho și-a început cariera profesionistă la Grêmio, clubul din orașul natal, unde și-a pus amprenta prin jocul creativ. În 2001, transferul la Paris Saint-Germain a marcat debutul său în fotbalul european. În Franța și-a câștigat reputația de artist al balonului, atrăgând rapid atenția marilor cluburi.

Momentul definitoriu a venit în 2003, când a semnat cu FC Barcelona. Sub culorile blaugrana a devenit nu doar liderul echipei, ci și simbolul renașterii clubului. În sezonul 2004–2005 a câștigat primul titlu de campion al Spaniei, iar în 2006 a cucerit Liga Campionilor, oferind pase și goluri memorabile. Publicul de pe Camp Nou îl aclama la fiecare atingere de balon, iar adversarii îl respectau pentru abilitatea de a decide singur meciurile.

Pe plan internațional, Ronaldinho a fost pilon al naționalei Braziliei. A debutat la 19 ani și a făcut parte din lotul care a câștigat Cupa Mondială din 2002, alături de Ronaldo și Rivaldo. Execuția sa de la lovitura liberă împotriva Angliei, în sferturile turneului, a rămas una dintre cele mai iconice faze din istoria fotbalului mondial.

După plecarea de la Barcelona, a mai evoluat la AC Milan, Flamengo și Atlético Mineiro, continuând să încânte publicul, deși ritmul carierei sale a scăzut. A câștigat Copa Libertadores în 2013 și a lăsat în urmă o moștenire de show, trofee și respect global.

Dincolo de statisticile impresionante – Balonul de Aur 2005, peste 300 de goluri marcate și zeci de pase decisive – Ronaldinho a rămas pentru milioane de fani imaginea fotbalului jucat cu zâmbetul pe buze. Stilul său liber, plin de improvizație, a inspirat generații întregi de tineri jucători. Chiar și după retragerea oficială, numele lui continuă să fie sinonim cu bucuria pură a sportului-rege.

