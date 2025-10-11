Rugăciunile hotelierilor ieșeni au fost ascultate și în acest an: aproape 80% din locuri de cazare sunt deja rezervate

Gradul de ocupare al spațiilor de cazare din Iași se apropie de 100%, în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. Până și hotelurile de lux, precum Pleiada, nu mai au camere disponibile, iar pe platforma Booking 78% dintre opțiunile de cazare sunt deja epuizate.

Ca în fiecare an, în această perioadă, Iașul găzduiește unul dintre cele mai mari pelerinaje ortodoxe din România, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Valul de pelerini care ajung în oraș a generat o cerere uriașă pentru spațiile de cazare, iar gradul de ocupare a atins cote aproape maxime. Potrivit platformei Booking, 78% dintre unitățile listate sunt deja rezervate, iar multe dintre cele rămase disponibile oferă doar nopți izolate, fără posibilitatea unui sejur extins.

Pe Booking.com, Hotel Moldova nu mai are camere disponibile în perioada 10–14 octombrie. Prețul afișat pentru o noapte în această perioadă era de 151,27 lei, dar toate camerele au fost rezervate. Situația este similară la Casa Oana, care afișează tarife de 220 lei/noapte, dar nu mai are disponibilitate în acest interval, până pe 18 octombrie inclusiv.

Și hotelurile de lux sunt ocupate

Pleiada Boutique Hotel & Spa, singurul hotel de cinci stele din Iași, este complet rezervat între 10 și 18 octombrie. Deși pentru perioada ulterioară (24 octombrie – 1 noiembrie) tarifele pornesc de la 690 € pentru 5 nopți, în intervalul pelerinajului nu există nicio disponibilitate.

Hotel Continental City Center, aflat în centrul orașului, este de asemenea complet rezervat. Cu un scor de 7.8 din peste 1.400 de evaluări, hotelul este frecvent ales de turiști, dar în perioada 10 octombrie-18 octombrie nu mai are camere disponibile. Unitatea de cazare figurează pe Booking cu mesajul „Această proprietate nu are disponibilitate pe site-ul nostru din 10 octombrie până în 18 octombrie”. De altfel, reprezentanții unor spații de cazare au confirmat că multe rezervări au fost făcute încă de luna trecută, dar spun că s-au mai ocupat camere inclusiv la început de octombrie.

Pe fondul cererii crescute, tarifele de cazare au crescut semnificativ. De exemplu, vineri, 10 octombrie, în zona centrală din Iași, cele mai accesibile opțiuni de cazare erau apartamentele în regim hotelier listate pe platforme precum OLX, unde prețurile porneau de la 120 lei/noapte. De exemplu, un apartament cu o cameră situat în apropiere de Palas Mall oferea, ieri, cazare pentru turiști sau muncitori la acest tarif, cu facilități precum Wi-Fi, baie proprie și posibilitate de factură fiscală. Un alt anunț menționa un studio modern în zona Piața Unirii, disponibil pentru 130–140 lei/noapte, cu bucătărie complet utilată și check-in flexibil, însă prețurile pot urca în funcție de confort și proximitatea față de Catedrala Mitropolitană.

La Fisc sunt declarate doar 50 de imobile cu locuri de cazare

Pentru pelerinii care nu au reușit să-și rezerve din timp, singurele opțiuni rămase la prețuri sub 100 de lei sunt la marginea orașului sau în localitățile limitrofe, unde disponibilitatea este încă redusă, cu mențiunea că prețurile cresc pe măsură ce se apropie ziua de 14 octombrie.

În evidențele fiscale ale județului Iași figurează 50 de firme active, care au raportat ca principal obiect de activitate domeniul hotelier. Totuși, numărul real de unități de cazare este mai mare, întrucât multe proprietăți funcționează sub aceeași entitate juridică sau sunt înregistrate cu alte activități principale, precum restaurante sau servicii de alimentație.

Publicitate și alte recomandări video