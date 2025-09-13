MICA PUBLICITATE
SPORT

Rugby: Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, scor 10-43 cu Africa de Sud

De Redacția
sâmbătă, 13 septembrie 2025, 15:30
1 MIN
Rugby: Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, scor 10-43 cu Africa de Sud

Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria All Blacks, scrie news.ro.

Niciodată învinşi cu mai mult de 15 puncte în Noua Zeelandă, All Blacks s-au prăbuşit literalmente pe gazonul Sky Stadium, încasând un 36-0 în repriza a doua şi cedând Springboks locul de numărul unu mondial.

Cea mai mare înfrângere a Noii Zeelande data din vara anului 2023, când Africa de Sud a învins-o cu 35-7 pe Twickenham, în Londra, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială din 2023 din Franţa.

Etichete: noua zeelanda, rugby

