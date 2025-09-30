Rummenigge felicită VfB Stuttgart pentru că a găsit „un idiot dispus să plătească atât de mult” pentru Woltemade

Bayern München a recrutat doar doi jucători în această vară, după ce a lăsat să plece în Anglia mai mulţi jucători promiţători din Bundesliga, consideraţi prea scumpi de Karl-Heinz Rummenigge, fost preşedinte al consiliului de administraţie bavarezilor şi actual membru al consiliului de supraveghere al clubului, scrie news.ro.

Doar doi jucători au venit la München: Luis Díaz şi Nicolas Jackson. Celelalte piste urmărite au fost considerate prea costisitoare de către conducerea bavareză. „Când a apărut povestea cu Woltemade şi cererile din partea Stuttgartului, am ajuns să le spun atât lui Uli Hoeness, cât şi lui Herbert Hainer, Jan Dreesen şi Max Eberl: «Băieţi, începem să atingem proporţii pe care pur şi simplu nu le mai consider acceptabile. Şi nu ar trebui să satisfacem fiecare cerinţă la sfârşitul zilei doar pentru a face pe cineva fericit, în special contabilii de la VfB Stuttgart’”, a declarat Karl-Heinz Rummenigge, conducătorul Bayernului.

În vârstă de 23 de ani şi autor a 13 goluri în sezonul trecut cu Stuttgart, Nick Woltemade era dorit de numeroase cluburi engleze. De remarcat că piaţa transferurilor din Premier League a atins cote maxime în această vară, cu peste 3,4 miliarde de euro cheltuiţi, o sumă mai mare decât cea a celorlalte patru mari campionate europene la un loc.

„Apoi, Woltemade a plecat în Anglia pentru şi mai mulţi bani. Nu pot decât să felicit Stuttgartul că a găsit, între ghilimele, un idiot care a plătit atât de mult, pentru că la München cu siguranţă nu am fi făcut asta”, a adăugat el.

Woltemade a semnat în această vară cu Newcastle pentru 85 de milioane de euro şi a marcat deja 3 goluri în 4 meciuri cu Magpies.

