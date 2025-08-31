Runda record de dezbateri în Consiliul Local, ieri. Note ușor mai bune în catalogul „Ziarul de Iași” pentru consilieri

„Ziarul de Iași” publică catalogul de note pentru ședința ordinară a Consiliului Local (CL) din luna august. Față de reuniunile anterioare, consilierii locali, în majoritate covârșitoare, au arătat un apetit pentru a adresa interpelări și a cere socoteală executivului pe teme de interese general.

Acesta este unul dintre motivele pentru care notele sunt ușor mai mari față de ședințele precedente. Suplimentar, în stabilirea notelor, am ținut cont și de disponibilitatea consilierilor locali de a-și prezenta o sinteză a activității din prima jumătate a anului, în urma unor întrebări adresate de „Ziarul de Iași”.

Replică controversată a primarului către un coleg un partid

Runda de interpelări a ținut peste 4 ore, un record în actualul mandat: 90% dintre consilieri au avut cel puțin o întrebare adresată primarului Mihai Chirica sau celor doi viceprimari (Daniel Juravle și Roxana Necula). Inclusiv liberalii au încercat, pe alocuri, să-l tragă la răspundere pe primar. Ședința CL poate fi urmărită la acest link. Unii consilieri locali au propus și amendamente în cazul unor proiecte de hotărâre, aspect ce este de natură să le ridice punctajul în catalogul ZDI.

Despre sistemul de punctare inițiat de „Ziarul de Iași”

Notele finale din catalog reflectă o consultare la nivelul redacției, în care sunt implicate cinci persoane (reporteri și redactori-șefi) și în baza unui sistem complex creionat în jurul principalelor atribuții ale unui consilier local. Consultă notele acordate consilierilor cu ocazia ședințelor ordinare din lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie și iulie.

O simplă prezență în fizic la o ședință ordinară aduce unui consilier o notă de trecere pentru respectiva reuniune. O interpelare, o declarație politică și/sau o critică constructivă sunt, de asemenea, de natură să îmbunătățească punctajul. Dacă un consilier contribuie cu un amendament, chiar și în situația în care propunerea nu este aprobată, demersul îi favorizează o punctare mai bună.

Un proiect de hotărâre inițiat de un consilier local îmbunătățește de asemenea punctajul, dar astfel de situații sunt foarte rare întrucât primarul Mihai Chirica controlează inițiativele care ajung să fie dezbătute în plenul CL. La ședința din 29 august nu au existat pe ordinea de zi proiecte de hotărâre inițiate de consilieri locali și nici nu au fost propuse amendamente de aceștia.

O dată la trei luni, din rândul consilierilor locali, este desemnat un președinte de ședință: inclusiv acest lucru poate optimiza punctajul alesului local, în funcție de modul în care consilierul conduce reuniunea. Ședința ordinară din august a fost condusă de consilierul USR Ovidiu Bulgaru.

Publicitate și alte recomandări video