Ruptura oficială Chirica - consilieri PSD s-a produs abia ieri: ceartă ca la uşa cortului

Consilierii locali s-au reunit ieri în penultima şedinţă a plenului din acest mandat. Părerile din grupul PSD din Consiliul Local (CL) au fost mai împărţite ca niciodată: cei trei consilieri rămaşi în graţiile conducerii PSD au votat diferit faţă de ceilalţi social-democraţi care s-au remarcat, de-a lungul timpului, în special prin susţinerea primarului Mihai Chirica.

În debutul şedinţei, s-a produs şi un schimb dur de replici între edil şi un consilier PSD, o premieră prin vehemenţa manifestată de primar la adresa unui ales social-democrat.

Amintim că Mihai Chirica a fost şef al PSD Iaşi şi, în prezent, candidează din partea PNL la funcţia de primar. Edilul şef al Iaşului s-a contrat cu Mihai Gavril, unul dintre cei trei consilieri PSD care au fost propuşi de partid pentru încă un mandat.

Mărul discordiei a fost, iniţial, un proiect de hotărâre pentru acordarea distincţiei de titlul de cetăţean de onoare lui Ion Hadârcă (foto), poet şi om politic născut în Republica Moldova, personalitate controversată din cauza legăturilor cu fostul regim comunist sovietic.

Ulterior, cei doi s-au acuzat reciproc de necunoaşterea gramaticii limbii române. Gavril a solicitat reanalizarea proiectului, dar fără succes: lui Hadârcă i-a fost acordat titlul chiar la sfârşitul şedinţei.

„Este propagandă sovietică. Dacă v-aţi băgat voi ăştia care aţi mai rămas acolo (consilieri PSD susţinuţi în continuare de partid, n.r.) să slujiţi bolşevismul sovietic şi să veniţi să mai spuneţi în CL (...), nu vă e ruşine? Sunteţi oameni cu care noi nu putem discuta, duceţi-vă la Moscova şi luaţi-vă de acolo oxigen. Sunt nervos pentru că aceste lucruri depăşesc bunul simţ elementar. Nu ştiţi să scrieţi şi vă pronunţaţi despre persoane care au scris biblioteci”, a răbufnit Mihai Chirica, ulterior el părăsind şedinţa preţ de câteva momente.

„Sunteţi mult prea înfierbântat, domnule primar. Eu nu v-am adus jigniri. Eu am spus doar că există puncte de vedere divergente, nu m-am pronunţat la personalitatea ca atare. Am zis să mai verificăm încă o dată. Vă rog să nu mă confundaţi cu cei care vă cântă ode. Iar în ceea ce priveşte cum eu stăpânesc sau nu limba română, am văzut în ultimele discursuri ale dvs. cât de bine stăpâniţi dvs. limba română”, a replicat Gavril.

Schimbul de replici dintre primar şi Gavril e o premieră prin vehemenţa edilului la adresa unui consilier social-democrat: dintre cei 14 consilieri PSD, cu care primarul a condus Iaşul în ultimii 4 ani, doar 3 au mai rămas pe lista PSD pentru un nou mandat; în timp alţi trei au fost promovaţi de Chirica în PNL, iar ceilalţi nu mai beneficiază de sprijin politic din partea vreunui alt partid.

Ruptura din PSD a fost vizibilă şi spre sfârşitul şedinţei: Florin Boca (apropiat al primarului, şi care a pierdut sprijinul PSD) a propus ca ultima şedinţă din mandat să fie condusă de Bogdan Crucianu (rămas pe lista PSD şi pentru perioada 2020 – 2024), dar acesta din urma a refuzat „oferta”.

În cele din urmă, cel care va prezida ultima şedinţa, care avea loc până la alegeri, va fi liderul de grup al PNL, Eduard Boz. Ieri, consilierii locali au aprobat peste 25 de hotărâri, iar, la unele dintre acestea, votul consilierilor PSD a fost împărţit: cei care au rămas pe lista PSD pentru un nou mandat au votat împotriva unor proiecte, în timp ce consilierii apropiaţi de primar au dat undă verde iniţiativelor executivului.