S-a ieftinit cu cateva mii de euro. Cat costa cea mai asteptata masina de la Volkswagen

Lansarea unei noi versiuni de baza pentru gama cunoscuta sub denumirea de ID.3 a coborat nota minima de achitat in cazul mult anticipatei masini cu propulsie suta la suta electrica de la Volkswagen pana la doar 31.421 de euro. In schimbul acestei sume de bani, varianta pe nume Pure Performance isi va intampina cumparatorii din Romania alaturi de un motor cu 150 de cai putere si o baterie cu capacitatea de 45 kWh.

Asa se face ca, cu pedala de acceleratie la podea, sprintul de la 0 la 100 de kilometri pe ora va deveni realitate dupa aproximativ 8.9 secunde, fisa cu specificatii tehnice continuand cu o viteza maxima de 160 km/h, dar si o autonomie totala de pana la 351 kilometri.

