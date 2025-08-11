S-a mai scumpit ceva și nu ați observat: cât a ajuns să ne coste administrația locală? Top cost al primăriilor din Iași per locuitor

Scumpirile din administrația locală, deși nu le simțit direct, au tot crescut în ultima vreme. Numai costurile de personal, adică salariile, sunt cu 50 la sută mai mari decât în 2022. Cât te costă acum primăria locală, funcție de comuna sau orașul în care locuiești: preț per locuitor? Care sunt cele mai „scumpe” și cele mai „ieftine”?

Că anul 2024 a fost unul electoral se vede inclusiv în raportările trimise de primării Ministerului Finanțelor Publice. Situația veniturilor și cheltuielilor pe anul trecut arată, pe de o parte, că funcționarea unei primării i-a costat mai mult pe ieșeni decât în anii precedenți, dar că, pe de altă parte, ponderea secțiunii de funcționare în totalul cheltuielilor a scăzut. Practic, în jumătate din primăriile din județ (în 46, mai exact), funcționarea administrației a reprezentat mai puțin de jumătate din cheltuielile totale. În 2023, doar 12 administrații din județ au reușit această performanță, dar în acel an nu prea „a plouat” cu bani.

Administrație de un miliard

Anul trecut, administraţia judeţului, oraşelor şi comunelor a costat 944,76 milioane de lei doar în ceea ce priveşte cheltuielile de personal. Cu 50 la sută mai mult decât în 2022. Aproape un sfert din acest total a fost cheltuit de Consiliul Județean (251,5 milioane de lei), iar o cincime (198,24 milioane lei), de Primăria Municipiului Iaşi, cu 33 la sută mai mult decât în 2022.

Potrivit situațiilor financiare pentru anul trecut, cea mai puțin costistoare administrație publică este cea a comunei Prisăcani. Aici contează însă numărul exagerat de locuitori, 8.591, mai mult decât dublul celui de la ultimul recensământ (3.638), dar și unele măsuri precum externalizarea serviciului contabil al primăriei.

Aceeași situație și la Scânteia, unde populația după domiciliu (14.858) este de aproape trei ori mai mare decât cea de la recensământ (5.505). „De vină” este tot migrația cetățenilor moldoveni, mutați aici doar în acte pentru cetățenie.

Cât ne-au costat salariile din primărie anul trecut

În Top 10 regăsim de asemenea comune din Zona Metropolitană precum Valea Lupului, Aroneanu, Rediu și Miroslava, alături de cele două municipii Iași și Pașcani. Pe un locuitor din Valea Lupului îl costă 423 de lei/an salariile din primărie, în timp ce un ieșean ar trebui să plătească 509 lei, iar un pășcănean, 579 de lei.

La celălalt capăt la clasamentului se află comune mici precum Mădârjac, Drăgușeni, Cucuteni, unde administrația costă scump pentru că sunt puțini locuitori, sub 2.000. Acestea, împreună cu alte comune precum Ipatele, Coarnele Caprei Mogoșești, Românești etc., nu reușesc să scape de povara funcționării aparatului administrativ.

Un sătean din Mădârjac ar trebui să scoată din buzunar aproape 150 de lei în fiecare lună, adică 1.780 de lei pe an, ca să țină primăria în funcțiune. În 2023, l-ar fi costat ceva mai puțin de 120 de lei, respectiv 1.400 de lei pe an.

În prezent, acești bani vin în special din alocările bugetare – cum e mult așteptata rectificare de luna viitoare, despre care se pune însă că nu va mai include bani pentru salariile angajaților din primării. Nu e clar dacă, în acest caz, chiar va trebui să facă locuitorii aceste plăți, de data asta cu mâna lor, din propriile buzunare, nu din banii publici.

Valul reorganizării

Amintim că în programul de guvernare sunt menționate câteva măsuri pentru eficientizarea administrației publice, primul pas urmând să fie desființarea funcției de viceprimar în primăriile umităților administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori recenzați, nu după domiciliu. Prim-ministrul Ilie Bolojan a menționat de asemenea adoptarea unor scheme de personal maximale în primării și consilii județene.

La Iași, primarul Mihai Chirica s-a declarat deschis la reorganizarea instituției pe care o conduce, în vreme ce președintele CJ Costel Alexe a subliniat că „administrația nu se face în baza unor declarații politice sau guvernamentale”.

„Și eu, ca președinte al Consiliului Județean Iași, îmi doresc această eficientizare sau organizare care să ne aducă și plus valoare, și economii la buget, dar mai ales să implementăm cât mai rapid proiectele”, a adăugat el sub premisa că așteaptă să vadă publicate în Monitorul Oficial pachetele de măsuri care vor viza inclusiv Consiliul Județean.

