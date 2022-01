S-a pătruns în centre de vaccinare și s-au modificat date în calculator pentru adeverințe false. Percheziții în Timiș și alte 6 județe

56 de perchezitii in mai multe judete din tara intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare. Un barbat ar fi intrat in doua centre de vaccinare si ar fi modificat datele unor persoane vaccinate cu ale altora nevaccinate.

Potrivit IPJ Mehedinti, descinderile sunt facute in judetele Mehedinti, Timis, Brasov, Hunedoara, Caras-Severin, Calarasi si Tulcea, la persoane banuite de uz de fals.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada mai- iunie 2021, un barbat, in prezent arestat preventiv, ar fi intrat in incinta a doua centre de vaccinare din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Acesta ar fi accesat evidenta electronica si ar fi modificat datele, in sensul ca ar fi suprascris peste datele de identificare ale persoanelor vaccinate, datele altor persoane nevaccinate, carora le-ar fi generat adeverinte de vaccinare.

In acest caz, politistii fac cercetari si fata de 95 de persoane, beneficiari ai adeverintelor false de vaccinare si complicii barbatului, dintre care 4 persoane sunt cercetate sub control judiciar.

55 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri.

Sursa: opiniatimisoarei