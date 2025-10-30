S-a schimbat modificarea la înmatriculările auto din Iași: dieselul revine peste pragul de 49%, hibridele pierd teren, mașinile noi scad sub o pătrime din piață

Piața auto din județul Iași a revenit în septembrie la un echilibru mai apropiat de tiparele tradiționale. După o vară dominată de creșterea segmentului hibrid și de o pondere record a mașinilor noi, luna a noua a anului aduce o ușoară repoziționare a preferințelor ieșenilor.

În total, la Iași au fost înmatriculate 1.367 de autoturisme, o valoare stabilă față de august (1.358), dar cu o compoziție diferită pe tipuri de combustibil și vechime.

Cei mai mulți șoferi din județ au optat din nou pentru mașinile diesel, care au urcat la 670 de unități, reprezentând 49% din totalul lunii. După scăderile repetate din timpul verii, vehiculele cu motorină au revenit astfel la o cotă apropiată de media primului semestru, confirmând că preferința pentru acest tip de propulsie rămâne încă solidă în rândul cumpărătorilor din Iași.

Hibridele pierd teren în fața benzinei

Autoturismele pe benzină, inclusiv cele echipate cu instalație GPL, s-au menținut pe locul al doilea, cu 368 de înmatriculări (27% din total), în timp ce hibridele – vedetele lunilor anterioare – au coborât la 282 de unități, echivalentul a 21%. După ce în august depășiseră pentru prima dată în mod clar autoturismele pe benzină, hibridele pierd acum teren, însă continuă să aibă o prezență consistentă, dublă față de începutul anului.

Autoturismele electrice au rămas la un nivel modest, dar constant, cu 47 de unități înmatriculate în septembrie (3% din total). Segmentul se stabilizează astfel în jurul acestei ponderi, ușor mai ridicată decât cea înregistrată în prima parte a anului, semn că interesul pentru mașinile complet electrice se menține, chiar dacă ritmul de creștere este lent.

Piața mașinilor noi se contractă

Dincolo de tipul de combustibil, raportul dintre vehiculele noi și cele uzate oferă o imagine clară asupra dinamicii pieței. În septembrie, doar 320 de autoturisme noi au fost înmatriculate în județul Iași, ceea ce reprezintă 23% din total. Restul de 1.047 de vehicule provin din segmentul second-hand, care revine astfel la nivelul dominant din prima jumătate a anului.

După un vârf notabil în iulie și o menținere ridicată în august, piața mașinilor noi a pierdut din avânt, semn că interesul pentru acest segment s-a temperat odată cu sfârșitul verii. Dacă în lunile anterioare se contura o tranziție către achiziții din segmente mai moderne și mai prietenoase cu reglementările europene, septembrie marchează o revenire la formula clasică: diesel, second-hand, preț accesibil.

Un început de toamnă mai rezervat

Privind în ansamblu, septembrie a adus o schimbare de ritm. Mașinile diesel și cele pe benzină par că recâștigă teren în fața hibridelor, iar ponderea vehiculelor noi scade din nou sub pragul de 25%. În același timp, electricele continuă să se strecoare discret în peisajul auto local, fără salturi spectaculoase, dar cu o prezență tot mai stabilă.

După o vară marcată de efervescență și schimbări de preferință, începutul toamnei aduce o piață mai rezervată, dominată din nou de diesel și de mașinile rulate. Piața auto pare să fi intrat într-o fază de așezare, după o vară plină de mișcare.

Publicitate și alte recomandări video