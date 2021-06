S-a schimbat modul de acțiune al ucigașilor. Cazul Arad, explicat de un criminalist

Apar informatii noi, in fiecare zi, in ancheta privind atenatatul cu bomba de la Arad, in urma caruia omul de afaceri Ioan Crisan si-a pierdut viata. Raportul medico-legal arata ca victima a murit in primele secunde de dupa explozie. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat ca este posibil ca victima sa fi "deranjat" grav lumea interlopa, astfel ca dupa ce a fost atentionat de cateva ori, rivalii au trecut la fapte. Insa cel care a pus bomba nu ar fi din Romania ci "antamat", probabil, dintr-un stat ex-sovietic.

Criminalistul a mai spus ca, in psihologia judicara, ancheta porneste de la victima.

"Pai cine este victima noastra? Este un om care pare obisnuit, duce o viata sociala obisnuita, are o afacere, poate paravan, ca el creste somn din Africa, se gandeste sa vanda pe pietile vestice, unde este cautata astfel de specie. Dar poate ca, dincolo de acest paravan, sta o alta activitate. Poate a fost implicat in ceva, acolo unde are el afacerile este o fosta intreprindere de crestere a canepii, cine stie la ce s-o fi gandit sau ce o fi facut victima. El a primit, insa niste atentionari. I s-a dat foc la casa, i s-au furat banii cu seif cu tot. Poate ca nu a platit taxa de protectie, poate ca nu s-a inteles cu asociatii, poate ca deranjeaza concurenta, poate nu a platit dobanda la dobanda la dobanda, daca a luat ceva bani. Sunt niste ipoteze. Vom vedea unde s-a rupt firul si de ce acest domn nu a inteles avertismentele acelea si a platit cu viata", a mai explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.

Colonelul a explicat ca, aici, in Romania, de regula, cand cineva din lumea interlopa doreste sa elimine fizic un adversar, tocmeste pe cineva.

"Pe internet poti sa comanzi orice: pizza, mercenari, arme etc. Sau poate ca cel care a vrut sa-l ucida a facut un drum in spatiul ex-sovietic si de acolo a tocmit pe cineva. De obicei nu tocmesc din Romania, pentru ca acesti indivizi de la noi din tara sunt foarte bine monitorizati de politie. S-a schimbat si modul de actiune al acestora. In urma cu cativa ani veneau, descarcau un incarcator de pistol in victima. Cateodata mai greseau adresa, cateodata nu nimereau, alteori nu murea victima. Acum s-au specializat. Pun frumos un dispozitiv artizanal sau poate nu artizanal, facut de profesionisti. In cazul nostru, atentatorul si-a facut lectiile. A venit, l-a urmarit, i-a vazut tabieturile. A vazut ca el bea cafeaua, timp de cateva minute undeva si asa a avut timp, sa deschida frumos usa, se deschide usor de catre un profesionist. A pus bomba sub scaunul soferului, a inchis la loc si a stat prin preajma, cu telecomanda. Pentru ca trebuia sa vada cand este momentul sa declanseze. A fost pus in interior, nu sub masina, pentru ca astfel se explica faptul ca a sarit plafonul, usile s-au deschis, geamurile s-au spart. Daca era sub masina, sarea masina in aer cu totul", a explicat expertul criminalist.

