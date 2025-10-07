MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

S-a stabilit oficial cauza morții lui Felix Baumgartner. Ce ar fi dus, de fapt, la moartea iubitului Mihaelei Rădulescu

De Robert Dan DIMITRIU
marți, 07 octombrie 2025, 12:45
1 MIN
S-a stabilit oficial cauza morții lui Felix Baumgartner. Ce ar fi dus, de fapt, la moartea iubitului Mihaelei Rădulescu

Tragedia care a zguduit lumea sporturilor extreme își găsește, în sfârșit, explicația. Procuratura din Fermo (Italia) a stabilit că accidentul fatal al lui Felix Baumgartner, petrecut pe 17 iulie 2025 la Porto Sant’Elpidio, a fost provocat de o greșeală de pilotaj, nu de o defecțiune tehnică.

„Accidentul s-a produs exclusiv dintr-o eroare umană. Echipamentul se afla într-o stare tehnică impecabilă, fără niciun defect”, a declarat procurorul Raffaele Iannella pentru publicația Bild.

Potrivit raportului tehnic, în timpul zborului cu parapanta motorizată, sportivul a intrat într-o spirală de pierdere rapidă a altitudinii, pe care nu a mai reușit să o redreseze. Manevra ar fi putut fi corectată printr-o acțiune constantă și decisivă asupra frânei din dreapta, însă Baumgartner nu a reușit să restabilească controlul asupra aparatului. Parapanta de rezervă a fost activată doar cu câteva secunde înainte de impact.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Procurorii au solicitat acum închiderea dosarului, după ce expertiza comandată de autorități și de familia sportivului a confirmat aceeași concluzie. Felix Baumgartner, devenit celebru pentru saltul record din stratosferă din 2012, a murit pe loc în urma impactului. În urma autopsiei, s-a constatat că a suferit multiple fracturi, inclusiv ale coloanei vertebrale.

Etichete: deces, eroare, Felix Baumgartner, parapanta

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network