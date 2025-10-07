S-a stabilit oficial cauza morții lui Felix Baumgartner. Ce ar fi dus, de fapt, la moartea iubitului Mihaelei Rădulescu

Tragedia care a zguduit lumea sporturilor extreme își găsește, în sfârșit, explicația. Procuratura din Fermo (Italia) a stabilit că accidentul fatal al lui Felix Baumgartner, petrecut pe 17 iulie 2025 la Porto Sant’Elpidio, a fost provocat de o greșeală de pilotaj, nu de o defecțiune tehnică.

„Accidentul s-a produs exclusiv dintr-o eroare umană. Echipamentul se afla într-o stare tehnică impecabilă, fără niciun defect”, a declarat procurorul Raffaele Iannella pentru publicația Bild.

Potrivit raportului tehnic, în timpul zborului cu parapanta motorizată, sportivul a intrat într-o spirală de pierdere rapidă a altitudinii, pe care nu a mai reușit să o redreseze. Manevra ar fi putut fi corectată printr-o acțiune constantă și decisivă asupra frânei din dreapta, însă Baumgartner nu a reușit să restabilească controlul asupra aparatului. Parapanta de rezervă a fost activată doar cu câteva secunde înainte de impact.

Procurorii au solicitat acum închiderea dosarului, după ce expertiza comandată de autorități și de familia sportivului a confirmat aceeași concluzie. Felix Baumgartner, devenit celebru pentru saltul record din stratosferă din 2012, a murit pe loc în urma impactului. În urma autopsiei, s-a constatat că a suferit multiple fracturi, inclusiv ale coloanei vertebrale.

