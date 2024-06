S-a stins din viață cunoscutul chirurg ieșean Teodor Stamate. Era profesor emerit al UMF

În decursul celor 41 de ani de practică medicală și experiență acumulată atât în clinicile de profil din București și din Iași – dar și în stagiile de perfecționare din Franța (Strasbourg – Guy Foucher; Nancy – Prof. Michel Merle; Institutul European de Microchirurgie Brabois, Nancy – Prof. Louis De’Medinacelli; Rouen – (Dr. Olivier Lemarchant); Germania (Freiburg – Prof. G, Stark) – a efectuat peste 25 000 de intervenții chirurgicale, promovând 40 de tehnici în premieră la Iași, din care 19 tehnici personale și una în premieră mondială (Religious Motivation for a Left to Right Hand Healthy Index Transfer).

