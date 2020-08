S-au afișat primele rezultate pentru admiterea la master, la Politehnică

Numărul de dosare depuse este neaşteptat de mare având în vedere că promoţia de la studiile de licenţă din acest an la Politehnica ieşeană este relativ mică. În plus, mulţi dintre tinerii ingineri îşi găsesc un loc de muncă rapid datorită cererii mari de pe piaţa muncii şi renunţă la studiile de masterat. Anul acesta, TUIASI a scos la concurs 1.600 de locuri la buget pentru studiile de masterat şi 821 de locuri pentru locurile la taxă, iar la admiterea din acest an câteva facultăţi au reuşit să îşi ocupe încă din această sesiune de admitere locurile la buget. La această sesiune de admitere, au mai rămas locuri la buget pentru şase facultăţi, la Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului fiind depuse 92 de dosare pentru cele 130 de locuri la buget şi 50 taxă, la Construcţii şi Instalaţii au fost depuse 200 de dosare pentru cele 231 de locuri la buget şi 189 taxă, la Construcţii de Maşini şi Management Industrial au fost depuse 97 de dosare, fiind disponibile 136 de locuri la buget şi 70 la taxă, iar la Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată au fost depuse 143 de dosare pentru cele 168 de locuri la buget şi 30 la taxă. La Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului au fost depuse 112 dosare pentru cele 142 de locuri la buget şi 58 la taxă, iar la Design Industrial şi Managementul Afacerilor au fost depuse 125 de dosare pentru cele 203 de locuri la buget şi 50 la taxă.

Locurile la masterat urmează să fie confirmate de către candidaţi, rezultatele finale urmând să fie publicate la începutul lunii septembrie. Sesiunea de admitere de toamnă va începe la jumătatea lunii septembrie.