Să conferi nimicului grandoare. In memoriam Franz Hodjak (1944-2025)

Și pe mine mă leagă niște amintiri faine de Hodjak. L-am cunoscut cu ocazia a două evenimente literare organizate de revista Neue Literatur din București (revistă lunară), un fel de workshopuri, la care erau invitați autori germani cunoscuți și autori tineri, debutați în revistă și care publicaseră deja niscaiva grupaje de poezii (cazul meu, de pildă). Workshopuri (evident, nu li se zicea așa pe vremea aceea) încheiate cu o lectură publică. Dacă bine țin minte, eu unul am participat la două astfel de întâlniri: cea de la Cârța (Kerz, lângă Avrig) și cea de la Cisnădioara (Michelsberg, lângă Sibiu).

Prin 1989, pe când eram proaspăt profesor de germană la Zalău (după repartiția din 1988), l-am contactat pe Franz Hodjak (lector/redactor pentru secția germană la Editura Dacia din Cluj-Napoca) și acesta m-a invitat să-i fac o vizită, cu ceva texte la purtător. Vizita nu am făcut-o însă la sediul editurii, ci la el acasă. Și am discutat o seară întreagă despre poezie, despre textele mele (cred că am și dormit la ei, căci nu cred că aș fi avut cu ce ajunge seara târziu, noaptea, înapoi la Zalău). Ideea era să am grupajul meu de poeme într-o preconizată antologie de debut în grup, căci, de, în anii optzeci nu prea mai puteai debuta de unul singur….

Ei bine, a venit revoluția (sau ce-o fi fost în decembrie ‘89), iar 1990 a adus cu sine inclusiv dizolvarea comunităților săsești (ori șvăbești) văzând cu ochii.

Oricum, legat de ultimul an al “Epocii de aur”, cum necum, lui Hodjak i-a apărut în 1989 un volum de poeme în traducere românească, Copacii, de pildă (Editura Kriterion), volum pe care, fiind la țară, nu-l am la îndemână, dar de care-mi aduc aminte cât m-am mirat că a putut să apară în ciuda cenzurii (care, oficial, vezi Doamne , nici nu mai exista)! Asta pentru că Hodjak nu era neapărat un răsfățat al regimului, dimpotrivă, deși primea invitații în străinătate, i s-a tot refuzat pașaportul până tot prin 1989, când a putut să de-a curs pentru prima oară unei invitații din… RDG! Adică a reușit el să ajungă, la spartul târgului comunist, într-o țară prietenă, din lagărul socialist!

Am aflat detaliul acesta din necrologul semnat de Alexandru Bulucz în Frankfurter Allgemeine Zeitung (07.07.25): Așa ar fi ajuns, deci, în RDG, “unde îl aștepta lectorul și prietenul său literar, poetul est-german Wulf Kirsten /1934-2022/. Acesta a scos încă în același an o selecție largă de poeme ale lui Hodjak sub titlul Sehnsucht nach Feigenschnaps /Dor de rachiu de smochine/ la editura Aufbau. Până la sfârșitul vieții, prolificul scriitor Hodjak a rămas fidel tonului său nesolemn, ironiei, laconismului, scriiturii sale sentențioase și pontoase, că era vorba de proză, de lirică sau de aforistică.”

Gedicht mit Käfer

Am găsit apoi în postarea-necrolog a lui Samson un poem fain dintr-un volum pe care eu unul nu-l dețin (Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt /Fascinația unei zile care nu există/, Editura Ralf Liebe, 2008). Țin, însă, să traduc poezia asta. Iat-o:

Poezie cu gândac

Peste foaia goală de hârtie se târăște un gândac mic care/ nu lasă urme cât de singur trebuie să fie acest/ gândac despre care nu știu nimic și care nu lasă/ urme pe o foaie de hârtie plină de curiozitate vine/ el din Est sau de pe Athos e indian/ sau ortodox sau anarhist sau face parte din mișcarea pacifistă/ sau e homosexual sau băutor de bere sau fetișist sau toate/ la un loc va fi expulzat e fără de patrie sau e un german care vrea să emigreze și/ știe că de ce fuge este universal sau doar/ pășește așa majestuos prin lume ca să confere nimicului/ grandoare cum se numește acest mic/ gândac și de ce se plimbă el pe aceasta foaie de hârtie peste care/ se târăște atât de demonstrativ fără/ să lase vreo urmă.

Triunghiul lingvistic

În loc de încheiere, o anecdotă faină cu limbile vorbite în familia Hodjak (cel puțin până la emigrarea în Germania, în 1992). Cred că a povestit asta chiar el, la un moment dat, la una din cele două întâlniri mai sus amintite. Deci cu fiica sa, el vorbea în limba germană, soția sa, de etnie maghiară, vorbea cu fiica în limba maghiară, iar soții între ei vorbeau… românește.

