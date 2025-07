Să dăm indemnizații de un milion de euro membrilor CA-urilor de la stat, dar să cerem profituri de sute sau mii de ori mai mari

Scandalul indemnizațiilor pentru Consiliile de Administrație (CA) de la companiile de stat este în plină desfășurare. Pe bună dreptate, toată lumea condamnă cuantumul prea mare primit de membrii CA-urilor din societățile respective. Totuși, discuția din spațiul public este direcționată doar spre critica dimensiunii remunerației primite, nuanțele lipsesc total din dezbatere, motiv pentru care furia societății crește de la o zi la alta, fără să ne gândim la o alternativă viabilă, una pe baze strict economice. Poziția noastră din acest material poate stârni diverse semne de întrebare sau controverse, dar ea vine pe fondul discuțiilor unilaterale, purtate pe un ton mult prea socialist.

În primul rând, trebuie să ne întrebăm în ce măsură indemnizațiile sunt mari și dacă sunt mari, în raport cu ce? Dacă ne focusăm asupra unei societăți cu rezultate excepționale, în medie cu industria sau chiar peste, atunci mărimea indemnizațiilor trebuie și ea raportată la sectorul de activitate respectiv. Dacă la stat este mai mare decât în privat, iar numărul membrilor CA este mai mare față de întreprinderile particulare, atunci avem o problemă. Dacă, în schimb, este mai mică, sau chiar sub, atunci putem să apreciem că este echitabil.

În al doilea rând, când luăm în calcul firme de stat cu pierderi, atunci este clar că avem o problemă majoră și este nevoie de ajustări rapide ale indemnizațiilor conducerii, inclusiv ale directorilor. Mai mult, în astfel de cazuri, este necesară o restructurare rapidă la nivelul întregii entități, pentru ca pierderile să fie stopate. Să ne amintim de CFR Călători. Directorul companiei a declarat public că are un salariu de 5.500 de euro (n.r.-iar cu veniturile din chirii si alte alte sinecuri de la stat ajunge la 11.000 de euro). Față de pierderile imense ale societății, este categoric plătit regește. Pe cine ar fi supărat, însă, dacă ar lua 20.000 de euro pe lună, dar compania ar fi avut un profit anual de câteva zeci de milioane de euro? Posibil să fi fost unii care să fi chibițat pe la colțuri, dar per ansamblu, indemnizația ar fi pălit în fața câștigurilor. Bine, asta în condițiile în care profitul ar fi venit din activitatea curentă – transportul de călători – și nu din vânzarea de active sau exploatarea salariaților. În contraparti­dă, apelăm la exemplul firmelor de brokeraj bursier din SUA sau Marea Britanie. Acolo, angajați au salarii care încep de la câteva sute de mii de dolari sau lire pe an (zeci de mii pe lună), iar bonusurile pot ajunge la sume de ordinul milioanelor. Acești bani nu cad din cer, însă. Sunt condiționați de obținerea unor profituri pe măsură, de ordinul miliardelor. Fără o legătură de acest fel, nu vom putea susține un sistem de firme de stat înțesat cu tot felul de sinecuriști.

În al treilea rând, ca să nu ajungem în situații ca cele de mai sus, este necesar ca gestiunea firmelor de stat să fie transferată spre piața liberă, adică pachetul majoritar al societăților să fie listat la Bursă, iar în gestiunea lor să se implice fondurile de pensii private sau alți actori privați, care să contribuie la o mai bună dezvoltare a lor și nu la tocarea de resurse publice. Unul din principalele avantaje ar fi că societățile vor deveni mai transparente, fiind nevoite să raporteze constant rezultatele obținute, iar gestiunea lor s-ar face în concordanță cu principiile economiei de piață. Un alt avantaj evident ar fi că factorul politic nu ar mai putea, așa ușor, să impună diverse amante, copii sau pile la vârful acestor societăți, doar cu scopul de a mulge o indemnizație cât mai grasă, fără nicio contribuție concretă.

Până la urmă, după cum vedem din rândurile de mai sus, nu doar cuantumul indemnizației este important, ci modalitatea de acordare a acesteia. Una este să arunci cu bani în stânga și-n dreapta, fără să ceri nimic în schimb, și alta este să aloci resursele doar pentru activitățile profitabile. Iar, dacă profitul poate fi considerat un criteriu prea puțin reprezentativ, putem gândi un sistem mai complex în care toate părțile interesate din jurul unei firme de stat să fie satisfăcute, într-un fel sau altul. Este esențial să nu uităm că un venit mic poate părea echitabil pentru toată lumea, dar este total demotivant și ne putem trezi că ajungem din puț în lac.

