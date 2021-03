Să vă crape obrazul de ruşine!

Poli: Brănescu – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Flores (’60 - Platini), R. Popa, Passaglia – Vega (’46 - Gaitan), Djuranovic, A. Stan (‘5 - Popadiuc; ’41 - Vanzo). Antrenor: Andrei Cristea.

Voluntari: Rîmniceanu – I. Gheorghe, Balaur, G. Tamaş, Armaş, Briceag – Ivanov (’75 - Ricardinho), Droppa (‘90^ - Remacle), Al.Ilie (’75 - Mailat) – Anghelov, Pesic (’58 - Tavares). Antrenor: Bogdan Andone.

Cartonaşe galbene: Frăsinescu (’19), Baxevanos (’81) / Ricardinho (’76), Mailat (’85).

Cartonaşe roşii: Passaglia (’62) – Anghelov (’62).

Arbitri: Radu Petrescu; Adrian Ghinguleac, Vlad Bârleanu.

0-1, min. 5: Briceag a centrat lejer de pe stânga, de lângă Frăsinescu, Baxevanos nu a blocat la prima bară, mingea a ajuns în faţa porţii, la 7 metri, la Ivanov, care a reluat dintre Passaglia şi Buşu;

0-2, min. 67: după un aut de pe dreapta, Ilie se distrează cu Gaitan şi Buşu, Ivanov trece lejer de Baxevanos, şutează puternic pe direcţia lui Brănescu şi marchează

Mugurii de speranţă din ultimele meciuri au dat iluzia că Politehnica ar putea sparge aseară gheaţa în acest an, în duelul cu o altă codaşă, FC Voluntari. Iluziideşarte! Poli a pierdut clar în faţa ilfovenilor şi, dacă va continua să joace la fel, nu va avea nicio şansă de a prinde barajul.

Tonul prăbuşirii a fost dat rapid, încă din minutul 5, când a mai venit o confirmare (dacă mai era nevoie…) a modului total greşit în care a fost gândită construcţia apărării în acest sezon.. Ivanov a profitat de slăbiciunile apărătorilor ieşeni şi a făcut ca meciul să înceapă practic de la 0-1. Acest lucru a întunecat luciditatea gazdelor, care nu au fost în stare să-şi creeze nicio ocazie într-un prim act în care nici atacul nu a mers deloc. Speranţele de trezire la pauză s-au risipit şi ele destul de repede. Deşi Cristea a mutat, trecând la “3-4-3”, atacul nu s-a trezit, blazarea unor Flores, Vanzo sau Platini, care au rulat pe acelaşi ton cu Vega, fiind inexplicabilă. Iar când apărarea a mai jucat o dată rolul de jaloane în faţa oaspeţilor, în minutul 67, Ivanov a înscris după o fază pe care nu o vezi nici în curtea şcolii generale.În acel moment, era clar că zarurile fuseseră aruncate... FC a avut posibilitatea chiar să facă 3-0, însă Brănescu a avut intervenţii bune la încercările lui Ricardinho (’76) şi I. Gheorghe (’85).

Iaşi a pâlpâit puţin pe final, însă nu merita nici golul aşa numit de onoare într-un meci în care teama, lipsa de claritate şi de atitudine, care pot compensa de multe ori decalajele valorice, au fost inexplicabile.

Ultimatum la Poli

^ După cum v-am informat ieri, Politehnica Iaşi are în acte un nou antrenor principal, Marian Rada (61 de ani), deţinător al licenţei PRO. Ajuns duminică seară în Iaşi, Rada, care a lucrat decenii la Rapid Bucureşti, ca principal sau “secund” al unor nume mari a semnat contractul cu gruparea ieşeană şi, în condiţiile în care Andrei Cristea a fost suspendat ieri, a condus echipa de pe bancă. Noul tehnician i-a luat locul unui alt licenţiat PRO, Mugur Cornăţeanu, care şi-a reziliat contractul cu Poli. Acesta a fost antrenor principal în acte de la începutul sezonului deoarece atât fostul şef al băncii tehnice ieşene, Daniel Pancu, cât şi actualul, Andrei Cristea, au licenţa A, cea de sub PRO, de care e nevoie pentru a antrena oficial în Liga I. Cornăţeanu a plecat la cererea lui de la Politehnica. ^ Popadiuc a fost înlocuit după ce a suferit o ruptură musculară. ^ Rezervele Politehnicii s-au încălzit la pauză singure, deşi, de pildă, Gaitan a intrat încă din startul actului secund. Preparatorul fizic Ricardo Proietti a fost la vestiar, alături de Rada, care nu cunoaşte încă jucătorii, iar celălalt preparator, Cezar Honceriu, deşi era în jurul terenului, nu s-a implicat. ^ Platini a bifat primele minute din acest an la Poli, fotbalistul fiind accidentat încă de la finalul anului trecut. ^ În minutul 61 Anghelov l-a atacat extrem de dur, cu talpa pe genunchi, pe Passaglia, care, supărat, a ripostat şi l-a “scuturat” pe adversar, fără a-l lovi. Paradoxal, Petrescu i-a arătat “roşu” direct ieşeanului şi “galben” jucătorului de la FC! După un minut, perioadă în care argentinianul a suferit pe gazon, arbitrul l-a eliminat şi pe fotbalistul ilfovenilor. ^ După meci, preşedintele Politehnicii, Ciprian Paraschiv, a lansat un ultimatum. “Până acum jucătorii au avut toate condiţiile. Am fost alături de ei, i-am susţinut. Au început returul cu salariile şi primele la zi şi au luat doar două puncte în nouă meciuri în retur. Dacă echipa nu bate la Piteşti, etapa viitoare, plata salariilor va fi blocată până când nu vom ajunge pe un loc de baraj” a spus Paraschiv. ^ Terenul din Copou, reparat capital în urmă cu puţin timp şi refăcut în această iarnă, a arătat iarăşi foarte rău!^

Declaraţiile tehnicienilor

Andrei Cristea: “E un moment zero în care trebuie să arătăm că suntem bărbaţi, fotbalişti. Trebuie să strângem rândurile, să fim mai uniţi. Trebuie să adunăm puncte, indiferent cum o facem. Am încredere în băieţi, încă nu e târziu. Au fost cazuri când echipele şi-au revenit din momente şi mai grele. Capul sus, mai sunt multe meciuri! Am luat o echipă din mers, cu un lot şi pregătirea făcută. Am încercat să-mi aduc un staff, încerc să aduc jucători, deocamdată nu au fost aduşi. Azi am pierdut pe greşeli individuale. La primul, ne-au prins pe contraatac, al doilea nici nu vreau să-l comentez. Au o echipă experimentată, cu Tamaş care joacă ca la prima tinereţe. Apoi, am fost arbitraţi de nişte băieţi cu antecedente grave în arbitraj. Cu Astra, sunt egalat din ofsaid. Azi, la 1-0 scapă Vega singur şi îl opresc pentru ofsaid. Sunt la început de drum, nu vreau să vorbesc mai mult”.

Bogdan Andone: “E bine că am reuşit să părăsim ultimele două locuri. Le-am spus băieţilor înainte de meci că ar trebui să fie ultima zi până la final când ne clasăm în zona roşie. Îi felicit pe jucători pentru atitudine, au muncit, s-au sacrificat. Nu a fost un meci simplu! Va trebui să vină şi momentul când vom câştiga acasă. Indiferent de adversar, va trebui să avem atitudinea de azi. Tamaş ştie să gestioneze foarte bine jocul. Organizează echipa, a adus un plus de maturitate”.

* CFR Cluj – FC Argeş 5-0 (2-0). Deac ('35, '38 – penalty), Debeljuh ('49), Costache ('68), Rondon ('78).

Clasament

1.FCSB 25 17 3 5 51-21 54 (^18)

2. CFR 25 16 6 3 36-12 54 (^15)

3.Craiova 25 13 8 4 28-14 47 (^11)

4. Sepsi 25 9 13 3 39-25 40 (^4)

5. Botoşani 25 10 7 8 35-31 37 (-2)

6. Clinceni 25 8 12 5 23-21 36 (-3)

7.UTA 25 8 9 8 24-32 33 (-3)

8.Chindia 25 8 8 9 21-22 32 (-7)

9.FC Argeş 25 7 9 9 24-33 30(-6)

10.Astra 25 7 8 10 34-37 29 (-7)

11.Viitorul 24 6 10 8 34-31 28 (-5)

12.Mediaş 25 8 4 13 30-37 28 (-11)

13.Dinamo 25 7 5 13 23-33 26 (-13)

14.Voluntari 25 6 6 13 28-37 24 (-12)

15.FCH 25 4 10 11 23-35 22 (-20)

16..Poli Iaşi 24 4 4 16 23-55 16 (-23)

Golgeteri: Tănase (FCSB) – 16; Man (FCSB) – 14; Keyta (FC Botoşani) – 13