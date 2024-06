Sabalenka, locul 3 WTA, a anunţat că nu va participa la Jocurile Olimpice

„Mai ales având în vedere toate problemele cu care m-am confruntat în ultimele luni, simt că trebuie să am grijă de sănătatea mea”, a declarat Sabalenka. „Este prea mult şi am luat decizia de a avea grijă de sănătatea mea”.

Pentru prima dată după Barcelona, în 1992, turneul olimpic de tenis se va desfăşura pe zgură. Acest lucru îi va obliga pe sportivi să facă tranziţia de la iarba de la Wimbledon la zgura de la Roland Garros pentru Jocurile Olimpice şi apoi să revină pe terenurile hard din America de Nord. Vara pe terenuri hard include evenimente WTA 1000 consecutive la Toronto şi Cincinnati, urmate de ultimul Grand Slam al anului la US Open, unde Sabalenka a fost finalistă anul trecut.

„Prefer să mă odihnesc puţin pentru a mă asigura că, din punct de vedere fizic şi al sănătăţii, sunt pregătită pentru terenurile hard”, a spus Sabalenka. „Şi voi avea o pregătire bună înainte de a începe sezonul pe hard. Simt că acest lucru este mai sigur şi mai bun pentru corpul meu”.

Sabalenka este cap de serie numărul 2 în această săptămână la Berlin. Ea joacă primul turneu de după Roland Garros, unde s-a confruntat cu o boală de stomac în timpul înfrângerii din sferturi de finală în faţa Mirrei Andreeva.

„A fost cea mai proastă experienţă pe care am avut-o în viaţa mea pe teren”, a declarat Sabalenka. „Am jucat în timp ce eram bolnavă, am jucat cu accidentări, dar când ai o boală de stomac şi nu ai energie să joci şi eşti în sferturile de finală ale unui Grand Slam, a fost o experienţă cu adevărat teribilă. Dar asta este situaţia. Cred că organismul meu cerea doar puţină odihnă. Am reuşit să găsesc câteva zile în care să mă relaxez şi să mă recuperez după lunile grele.”

Sabalenka şi-a început deja pregătirea pe iarbă cu o săptămână de antrenamente pe terenurile de iarbă de la Aorangi Park de la Wimbledon.

Citiți și: Se umple Copoul de portughezi! Au venit trei fotbaliști și un preparator fizic

Publicitate și alte recomandări video