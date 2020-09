Sabina Știrbu este tare chiar și accidentată

La doar 17 ani, atleta ieşeană a cucerit titlul de campioană naţională la juniori sub 20 de ani

Ieşeanca Sabina Ştirbu a confirmat încă o dată că este, la ora actuală, una dintre marile speranţe ale atletismului românesc. Sportiva legitimată la CSS Unirea Iaşi şi CSM Oneşti a cucerit la finalul săptămânii trecute medalia de aur la proba de săritura în lungime din cadrul Campionatului Naţional rezervat juniorilor. Performanţa Sabinei este cu atât mai importantă cu cât a fost obţinută în condiţii speciale. În primul rând, deşi are doar 17 ani, fiica fostului antrenor al echipei de volei feminin Penicilina Iaşi, Cătălin Ştirbu, a concurat la categoria de vârstă superioară, sub 20 de ani. Apoi, Sabina a participat deşi era accidentată la gleznă. Din această cauză, ea a scurtat şi elanul pentru a putea sări şi încheia concursul. Firesc, performanţa obţinută, 5,62 metri, a fost sub cele cu care componenta naţionalei României este obişnuită. Ca urmare a medaliei cucerite, Sabina Ştirbu a obţinut viza de participare la Balcaniadă, care va avea loc în această lună la Istanbul. Rămâne de văzut dacă ieşeanca se va recupera după accidentare pentru a fi prezentă la concursul din Turcia.