Săftoiu, despre scandalul din PNL: Revolta de acum e cam târzie. Răul a fost făcut

Ea a dat exemplul filalei PNL Bucureşti unde deşi a fost un scor slab la alegeri, „şefia organizaţiei de Bucureşti s-a regăsit pe locuri eligibile pe lista parlamentară de Bucureşti, deschisă chiar de şeful partidului, prim-ministru”.

„Suntem pe aceleaşi poziţii, dar avem opinii diferite. Sigur că mi-aş fi dorit ca PNL să ţină la principiile pe care le-a expus public. Nici cel mai mare adversar al PNL nu poate să îi reproşeze că într-un an de guvernare nu a reparat, măcar, ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani. Dar nici cel mai bun prieten al PNL nu poate să nu vadă abateri grave de la principii care, ca să fie respectate, nu aveau nevoie nici de buget şi nici de rezolvarea pandemiei, ci doar de o morală minimă. Ne-am împăunat că nu vom hrăni traseismul, nici urmă de pesedist în PNL, şi am împănat listele locale si parlamentare cu pesedişti, de tot netul a vorbit despre aripa PSD în PNL. Au fost eliminaţi membri PNL pentru a intra spuma traseistă. PNL a ţipat ritos că e doar cu meritocraţia. Şi am aşezat un cârd de «pretenari» prin funcţii, iar oglinda care ni s-a spart în cap a fost documentarul Recorder. Iar acolo şocul e omul pus la acea direcţie care spunea senin că îl recomandă apartenenţa la partid. Nu era o excepţie, ci regula”, a scris Adriana Săftoiu luni pe Facebook.

Ea a adăugat că a fost tăcere în PNL între septembrie şi decembrie şi fiecare şi-a apărat locul eligibil şi speranţa că va avea de ceva de spun în numirile prin instituţiile Executivului. „Şi cum s-a dus si speranţa asta, s-a pus de o revoltă. E nevoie de o reformă, dar nu în baza «să plece ei ca să venim noi»”, a mai spus Săftoiu.

„Sigur că după alegerile locale ar fi fost necesară o analiză. În Bucureşti, care contează cel mai mult în aritmetica electorală, PNL a luat doar 19% la locale. Eşecul a fost răsplătit prin faptul că şefia organizaţiei de Bucureşti s-a regăsit pe locuri eligibile pe lista parlamentară de Bucureşti, deschisă chiar de şeful partidului, prim-ministru. Cu această listă, PNL a ieşit pe locul III pe Bucureşti. A demisionat cineva? Revolta de acum e cam târzie. Răul deja a fost făcut. S-a tăcut şi între septembrie-decembrie. Fiecare îşi apăra locul eligibil, apoi speranţa că va avea de spus ceva în numirile prin instituţiile guvernului. Şi cum s-a dus si speranţa asta, s-a pus de o revoltă. E nevoie de o reformă, dar nu în baza «să plece ei ca să venim noi»”, a completat fostul deputat PNL.

Aceasta a mai afirmat că „listele cu traseişti nu au fost validate doar de şeful cel mare al partidului, ci inclusiv de organizaţii. E rost de o reformă? Atunci, să începem, dar nu cu privirea doar la un om”.

„Eram impresionată dacă opoziţia s-ar fi arătat la fel de vocală public atunci când conta. Acum listele sunt făcute, oamenii sunt în băncile lor asa că reforma necesară nu înseamnă eliminarea unui singur om. Ci eliminarea, ceea ce nu cred, a unui fel ipocrit de a face politică. Să spui una si să faci alta…e o listă întreagă de principii de la care s-a abătut PNL cu ajutorul multor şefi din conducerea partidului. De exemplu, listele cu traseişti nu au fost validate doar de şeful cel mare al partidului, ci inclusiv de organizaţii. E rost de o reformă? Atunci, să începem, dar nu cu privirea doar la un om”, a conchis Adriana Săftoiu.

Secretarul general al PNL Robert Sighiartău a afirmat că Ludovic Orban ar trebui să plece din funcţia de preşedinte al partidului, pentru că de multe ori, prin comportamentul unor colegi în guvernare, liberalii au fost puşi de multe ori alături de PSD. „Trebuie să discutăm în interiorul partidului şi să alegem în cadrul Congresului care va avea loc în iunie sau în toamnă o echipă care poate să ducă PNL pe primul loc şi care să continue cu atuurile pe care PNL le are”, a adăugat Sighiartău.