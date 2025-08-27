SAJ Iași va primi 16 ambulanțe noi: până acum au sosit doar cinci. Este sau nu suficient pentru a acoperi deficitul uriaș?

Serviciul Județean de Ambulanță Iași a început să primească ambulanțe noi, printre care și un model modern de tip C2. Acesta este dotat cu tehnologie avansată de dezinfecție, aparat de ventilație mecanică, ecograf și sistem de compresii toracice automate, toate menite să reducă timpul de intervenție și să protejeze atât pacienții, cât și personalul medical.

În total, vor fi livrate 16 ambulanțe noi, necesare pentru a înlocui vehiculele vechi și pentru a asigura intervenții mai sigure și mai eficiente. Până acum au sosit cinci, patru mai mici și una de tip C2, iar alte trei sunt deja în drum spre Iași.

„Avem ambulanțe foarte vechi, care nu mai corespund standardelor actuale, iar orice vehicul nou este binevenit. Zilnic avem probleme tehnice, unele ambulanțe se strică, altele necesită reparații, iar presiunea este constantă. Odată cu venirea sezonului cald, apare și nevoia de ambulanțe dotate corespunzător, inclusiv cu aer condiționat funcțional. Problemele sunt continue, dar facem eforturi mari pentru a răspunde tuturor solicitărilor”, a declarat dr. Angelica Hristea, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

„Ziarul de Iași” a semnalat în mod constant problemele sistemului medical de urgență din județ, inclusiv criza legată de deficitul de ambulanțe. Într-un articol anterior, am tras un semnal de alarmă cu privire la starea critică a parcului auto al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Sunt disponibile doar 77, dintre care majoritatea sunt vechi

Potrivit informațiilor prezentate, județul ar avea nevoie de 146 de ambulanțe pentru a funcționa normal, dar în realitate sunt disponibile doar 77, dintre care majoritatea sunt vechi, depășite moral și tehnic, și ar trebui casate. Acest deficit major afectează capacitatea de răspuns a echipajelor de urgență, mai ales într-un județ care, pe lângă propriile nevoi, atrage și pacienți din întreaga regiune. Astfel, problema infrastructurii de urgență rămâne una recurentă, cu implicații directe asupra accesului la îngrijiri medicale în timp util.

