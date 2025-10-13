Salarii de 12.000 de lei brut lunar pentru culegătorii de pere, în Olanda

Oferta de angajare din județul Iași se diversifică în această perioadă, cu 948 de posturi vacante anunțate oficial de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 71 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar 877 se adresează celor cu studii medii, semnalând o cerere crescută pentru meserii tehnice și servicii directe.

Cauți un loc de muncă? În Olanda se caută acum culegători de pere, care pot câștiga peste 12.000 de lei brut lunar, prin rețeaua EURES.

Cele mai multe locuri de muncă libere sunt în servicii

Cele mai multe oportunități se regăsesc în sectorul serviciilor, cu aproape 500 de posturi, urmat de construcții și industrie, care cumulează peste 300 de locuri. Printre angajatori se numără atât instituții publice, cât și companii private, Aerostar Iași figurând printre firmele active în recrutare.

Printre cele mai căutate meserii se află vânzătorii, electricienii, agenții de securitate, zidarii, dulgherii, șoferii, bucătarii, asistenții medicali, contabilii și curierii, semn că angajatorii caută personal calificat pentru activități esențiale în economie.

Pentru cei care privesc dincolo de granițe, AJOFM Iași anunță 155 de locuri de muncă disponibile prin rețeaua EURES, în mai multe țări europene. Germania oferă 50 de posturi, majoritatea pentru sudori, operatori stivuitor și electricieni, în timp ce Norvegia vine cu alte 50 de oportunități în domenii tehnice și medicale.

Lefuri de 1.560 euro lunar pengtru șoferii de autobuz

În Italia, se caută șoferi de autobuz, cu un salariu de 1.560 euro lunar, iar în Olanda, sunt disponibile posturi pentru culegători de pere, preferabil cu experiență în sectorul agricol, salariul fiind de 14,40 euro brut pe oră, conform grilei minime din țară. Finlanda și Slovenia completează lista cu cereri pentru șoferi de camion și sudori, în regim contractual.

Oferta este variată, iar ritmul de angajare se menține activ, atât în județ, cât și în rețeaua internațională, care față de lunile anterioare a anunțat mai puține locuri vacante. Cei interesați pot consulta detaliile pe site-ul AJOFM Iași sau direct la sediul instituției.

Foto: AJOFM Călărași

