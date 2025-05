Salarii de până la 8.000 de euro pentru o retrogradare rușinoasă. Haosul din curtea Primăriei: milioane de euro cheltuite la clubul municipalității

11 milioane de euro din banii noștri aruncați pe Apa Sâmbetei

Acesta a cheltuit în 2023 și 2024 aproximativ 11 milioane de euro din buzunarul ieșenilor, iar anul acesta are un buget de 2,1 milioane euro.

În ciuda investițiilor uriașe, CSM 2020 a ținut mai mult capul de afiș al știrilor din întreaga țară prin scandaluri și bani aruncați aiurea, performanțele sportive fiind izolate. Capul de afiș a fost scandalul organizării Campionatului Mondial de jocuri pe calculator, care a provocat o pagubă de circa 6 milioane de euro și numeroase litigii.

Echipa de handbal, cuibușor de nebunii

Apoi, în centru a apărut echipa de handbal feminin, care a promovat vara trecută cu un noroc chior din ultima divizie, unde s-a întors rapid, după numai un an.

Dincolo de retrogradarea parafată în această lună, deranjantă a fost modul în care echipa care a tocat banii ieșenilor s-a comportat. CSM 2020 a obținut o singură victorie, în ultima etapă, într-un meci perfect pentru specialiștii în pariuri sportive, fiind singura echipă retrogradată! Mai mult, totul s-a făcut cu un preț uriaș, iar scandalurile care au înconjurat echipa au fost la ordinea zilei.

Buget mai mare decât câștigătoarea EHF European League!

Conform unor surse, numai în acest sezon echipa de handbal feminin locală a consumat aproape 2 milioane de euro. Spre comparație, conform GSP, cu un buget de 1,3 milioane de euro clubul german Thuringer a câștigat EHF European League!

Bugetul halucinant al CSM 2020 a fost generat, în primul rând, de salariile acordate. Spre exemplu, conform unor surse, confirmate de conducerea clubului, fostul antrenor Lars Frederiksen a avut o retribuție de 8.000 de euro, aceeași leafă fiind încasată și de handbalista Dziyana Ilyina. CSM 2020 a mai acordat salarii și de 6.000 de euro și multe de 4.000 de euro.

Cinci antrenori, multe despăgubiri

O altă pagubă a fost generată de despăgubirile plătite.

La cârma echipei au lucrat, din 2024, cinci antrenori principali, Marius Dănuleț, Daniel Gheorghe, Daniel Bura, Lars Frederiksen și Iulian Stamate. Câțiva dintre cei care au plecat îaninte de expirarea contractelor au primit despăgubiri consistente.

În plus, CSM 2020 a fost amendată ca urmare a unor declarații date de Mihai Liviu Gavril și, conform Federației Române de Handbal, trebuie să plătească despăgubiri de peste 35 000 de euro în urma unui litigiu cu jucătoarea Borges Lima, plus o nouă amendă de 5.000 de lei către FRH.

Situația preparatorului fizic

Pe finalul sezonului, Iulian Stamate s-a plâns de pregătirea fizică a echipei. Cei care au lucrat în startul sezonului au contraatacat și au susținut că lucrurile au fost în regulă, arătând cu degetul spre ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

Trimiterea a fost făcută către Cezar Honceriu, managerul Centrului de Copii și Juniori ACSM Politehnica Iași, care, conform unor surse, încasează un salariu de aproape 2.000 de euro fără a se implica direct la antrenamente.

Explicațiile lui Jalaboi

Directorul clubului în sezonul 2024-2025, Iustin Jalaboi, a explicat situația: „După plecarea domnului Acsinte, care s-a ocupat în vară de pregătirea fizică, eu am avut o discuție cu domnul Honceriu, rugându-l să ne ajute. Varianta la care s-a ajuns a fost să formeze un student de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, la care domnul Honceriu predă. Domnul Honceriu a stabilit programul de pregătire fizică, a trimis doi studenți la echipă, Alex Ciornia și Denis Timofte, pe care, în limita programului dumnealui, i-a supravegheat direct”.

Conducere fără vreo expertiză

Jalaboi (26 de ani) nu este singurul conducător al clubului care nu a avut vreo legătură cu handbalul până la înființarea CSM 2020. Până la 30 iunie, șeful secției de handbal este șahistul Vladimir Danilov, iar director tehnic este un avocat, Dana Anton, care câștigă peste 2.000 de euro pe lună.

Situația este asemănătoare și în ceea ce privește Consiliul de Administrație al clubului. În start, președinte a fost Mihai Liviu Gavril, apoi, după un interimat al lui Marian Nistor, șef al parcărilor din Iași, în fruntea clubului a ajuns doctorul Bogdan Iliescu.

Încredere în Stamate

Iliescu, care și acum este șeful clubului, a refuzat să răspundă la întrebări legate de situația existentă. În locul lui a răspuns Jalaboi: „Cred că principala greșeală pe care am făcut-o a fost legată de numirile de antrenor. Acum, eu am încredere în domnul Stamate, care are o mare sete de afirmare și multe conexiuni în lumea handbalului. Dumnealui a avut două variante de contracte: unul pentru prima ligă, cu un salariu de sub cel vehiculat, de 8.000 de euro, și unul pentru liga secundă. Eu cred că putem reveni în prima ligă, iar în viitor nu vom mai repeta erorile din acest sezon”.

Salarii de 4000 de euro în ultima divizie, la Iași, și de 2000 de euro la finalista Ligii Campionilor!

Până la stabilirea fermă a țintei de timp în care CSM Iași 2020 va ataca promovarea, clubul va continua să achite salarii exorbitante. Jalaboi a recunoscut că minimum două jucătoare vor avea retribuții de 4000 de euro pe lună în ultima divizie deoarece sunt sub contract și în sezonul viitor!

Discrepanța majoră față de Bietigheim, care a jucat anul trecut finala Ligii Campionilor contând și pe jucătoare cu salarii de 2000 sau 3000 de euro!!!

Atacul primarului

Exasperat de scandalurile perpetue existente la CSM Iași 2020, dar și de faptul că Jalaboi a solicitat Federației Române de Handbal rămânerea în elită, ca urmare a retragerii Măgura Cisnădie din campionat, primarul Iașului, Mihai Chirica, a reacționat dur săptămâna trecută. Chirica a cerut demisia lui Jalaboi și stoparea oricărui demers de menținere în Liga Națională pe ușa din dos. De altfel, acest lucru ar fi fost contrar regulamentelor în vigoare.

Ziarul de Iași va urmări subiectul și vă va ține la curent cu modul în care Primăria Iași va cheltui banii ieșenilor la clubul sportiv care e legat direct de Palatul Roznovanu.

