Salariul minim ar urma să urce din ianuarie la 4.050 de lei. „Situația nu o să fie deloc roz! Toți se plâng”

Noua mărire a salariului minim brut pe țară, la 4.050 de lei, verbalizată recent de premierul Marcel Ciolacu, a creat un val de nemulțumiri și îngrijorări în mediul privat, perfect justificate, cred unii contabili din Iași. De altfel, aceștia au calculat deja și cu cât va rămâne angajatul în mână, după majorare, pentru a nu-și face speranțe prea mari.

„Clar sunt semnale negative! Creșterea cu salariul minim îi îngreunează și mai mult. Deja sunt depășiți cu toate taxele! Nimeni nu a fost încântat dintre cei cu care am vorbit despre asta, mai ales că majoritatea dintre antreprenori sunt micuți și trec de la o lună la alta cu bugetele și le dau peste cap cu totul. În afară de mărirea salariului minim care, în mare parte, se duce la stat, angajatul ia doar 55% din această mărire, o să mai crească și TVA-ul, o să mai crească și impozitul pe venit, deci angajatorul o să fie împovărat cu mult mai multe taxe decât în 2024 ”, a transmis, pentru ZdI, Adina Plugaru Pascal, expert contabil la Corpul Experților Contabili și Contabililor (CECCA) Iași. Plugaru este de părere că această majorare a venit mult prea brusc și că aceste cheltuieli se vor susține foarte greu:

„De trei ori a crescut salariul minim în 2024! Adică, am plecat de la 3.300 (…) Creșterea este foarte mare! Au fost ani când se mărea o dată la doi, trei ani. Și cu 200 sau 300 de lei. Dar anul ăsta e prea mult per angajat! Adică 1.000 de lei aproape! Am înțeles, ne aliniem cu salariul din Europa, dar la noi prețurile nu sunt ca în Europa, clienții nu au puterea de cumpărare ca în Europa (…) Toți se plâng, toți sunt dați peste cap, nu știu cum o să facă față cheltuielilor, cum o să reziste. Situația nu este deloc roz! Iar noi suntem puși la mijloc între stat și angajatori și încasăm palme și dintr-o parte și din alta, cum s-ar zice.”