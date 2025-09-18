Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici descoperite de „Ziarul de Iași”. „Ne cerem scuze”

Institutul Național de Statistică reacționează la articolele „Ziarului de Iași” care semnalau discrepanțe în datele oficiale despre infrastructura sportivă. O comună cu doar 127 de copii, de exemplu, figurează cu nouă săli de gimnastică, iar în județ apar bazine de înot inexistente.

INS recunoaște erorile și precizează că sistemul de verificare nu poate depista dacă datele sunt plauzibile. În timp ce verificările continuă, rămân întrebări despre câte alte statistici oficiale ar putea fi la fel de surprinzătoare. Două articole recente publicate recent de „Ziarul de Iași” au atras atenția asupra unor date oficiale greu de crezut. În primul, apărut luni, 15 septembrie, se arăta că o comună cu doar 127 de copii figurează în baza de date cu nouă săli de gimnastică.

În al doilea, publicat marți, 16 septembrie 2025, jurnaliștii semnalau bazine de înot care apar în statistici, dar nu există în realitate. Institutul Național de Statistică recunoaște că aceste date nu reflectă realitatea, dar dă asigurări că „situaţii de acest gen sunt rare în activitatea statistică desfășurată la scară națională”.

INS: „În acest moment se efectuează verificări suplimentare”

Răspunsul semnat de Direcţia de Afaceri Europene, Cooperare Internaţională şi Comunicare a Institutului Național de Statistică precizează că erorile în cele două situații semnalate de „Ziarul de Iași” s-au strecurat la introducerea datelor pentru cei doi indicatori (SCL107C – Săli de gimnastică pe niveluri de educație, județe și localități și SCL111B – Bazine de înot pe niveluri de educație, județe și localități), iar aceste erori, din cauza specificului acestora, nu au putut fi detectate în etapa de control și validare.

Potrivit explicațiilor oferite de INS, „în acest moment, se efectuează verificări suplimentare pentru determinarea valorilor corecte ale indicatorilor. Vă asigurăm că INS depune toate eforturile pentru remedierea erorilor și publicarea indicatorilor corectaţi. După revizuirea indicatorilor se vor republica datele în baza de date TEMPO, iar utilizatorii vor fi informaţi asupra acestor modificări”.

Luni, 15 septembrie, „Ziarul de Iași” a atras atenția asupra erorii referitoare la infrastructura școlară, mai exact la cea potrivit căreia Comuna Grozești din Iași, cu 127 de copii incluzându-i pe cei de creșă și grădiniță, ar dispune de nouă săli de gimnastică.

O premieră pentru instituție: își cere scuze

Marți, 16 septembrie, am revenit cu un nou articol, în care atrăgeam atenția asupra existenței a trei bazine de înot în rețeaua preuniversitară și universitară din Iași. Potrivit statisticilor oficiale, bazinul destinat studenților figurează ca existent de mai mulți ani, iar un bazin de înot la nivel primar și gimnazial apare ca fiind existent la Iași din 2024. Niciunul dintre acestea nu există în realitate.

Situația ridică întrebări: cât de frecvente sunt astfel de discrepanțe și câte alte date aparent oficiale ar putea să nu reflecte realitatea? Reprezentanții Institutului Național de Statistică susțin că astfel de disfuncționalități sunt rare în activitatea statistică desfășurată la scară națională.

În același timp, INS recurge la un gest rar pentru o instituție publică din România: își cere scuze.

„Institutul Naţional de Statistică își asumă această eroare, își cere scuze pentru confuzia creată şi îşi reafirmă angajamentul pentru acuratețea, obiectivitatea și transparența datelor furnizate”.

