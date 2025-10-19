Sălile de fitness de cartier prind viteză la Iași: lanțurile mari vin cu bani, investitori și aparatură de top. Ce jucător vizează extinderea în două comune?

Iașul începe să arate o nouă față a pieței de fitness: lanțurile mari, sprijinite de operatori de centre comerciale și fonduri de investiții, încep să se extindă strategic nu doar în oraș, ci și în comunele din județ.

În timp ce unele săli locale funcționează de ani de zile cu bugete limitate, lanțurile mari dispun de aparatură de ultimă generație, pot schimba echipamentele frecvent și au capacitatea de a acoperi rapid zone noi.

Un exemplu relevant este Stay Fit Gym, care va deschide în 2026 o nouă sală în comuna Tomești, în cadrul proiectului Family Market. Noua locație, a șasea din Iași, va avea aproximativ 1.000 mp. După deschiderea unui centru de fitness în Păcurari vara aceasta și sălile din Palas, Palas Campus, Iulius Mall și Family Market Miroslava, lanțul pregătește extinderea și în altă comună ieșeană, Valea Lupului, dar și în satul Valea Adâncă (comuna Miroslava), semn că începe să „vâneze” activ întreg județul.

Stay Fit Gym își face loc în Tomești: un nou centru și planuri pentru alte comune

În 2021, compania a atras investiții de la Morphosis Capital, care a devenit acționar majoritar. Această colaborare a permis o expansiune rapidă a rețelei. Marius Preodișteanu, unul dintre fondatorii lanțului Stay Fit Gym, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că obiectivul lor este să ajungă la cel puțin 12 săli în județul nostru până în 2027, semn că rețeaua își propune să acopere cât mai bine piața locală, ceea ce ar putea pune presiune pe sălile din oraș.

„Împreună cu locația din Tomești vom ajunge la un total de șase locații în județul Iași. Urmează să semnăm parteneriate cu încă două comune. Până la sfârșitul anului 2026, estimăm că vom avea cel puțin opt sau nouă locații la nivelul Iașului, iar până în 2027 numărul acestora va ajunge la 12”, ne-a transmis Marius Preodișteanu.

În județul Iași funcționează în prezent numeroase săli de fitness, unele mai cunoscute, altele mai puțin, dar asta nu înseamnă că duc lipsă de clienți. „Ziarul de Iași” a analizat datele de la Registrul Comerțului pe codul CAEN 9313, folosit oficial pentru activitățile centrelor de fitness, pentru a realiza un Top 5 al firmelor din județ. Însă, piața reală este mult mai complexă. Multe firme au declarat alte domenii principale de activitate sau combină sala de sport cu vânzarea de suplimente și produse dedicate antrenamentului.

De exemplu, Weider Gym, unul dintre jucătorii consacrați pe piața de fitness din Iași, operează prin firma Palestra SRL, înregistrată oficial cu activitate de comerț, nu de fitness, iar în 2024 a raportat afaceri de aproape 10 milioane lei și un profit net de 425.000 lei. La fel, Body Line, un nume sonor pe plan local, administrată de Adrian Bursuc, figurează cu activități de intermedieri în comerț, dar în realitate desfășoară și activități de fitness. Compania a înregistrat afaceri de 7,2 milioane lei și un profit net de 698.000 lei, având șase angajați (număr mediu).

Strict pe codul CAEN 9313, județul Iași avea anul trecut 77 de firme active, dintre care 11 fără afaceri raportate în anul fiscal 2024. Totalul afacerilor acestor societăți a fost de 33,2 milioane lei (6,65 milioane euro), cu un profit brut de 4,26 milioane lei anul trecut (852.000 euro), fiind în total 152 de oameni angajați (număr mediu).

Cifrele pieței ieșene de fitness

În fruntea acestui top se află Revive Club SRL, firma din spatele brandului Vivertine, deținută de Cezar Amititeloaie, medic și antreprenor cunoscut în mediul online. Compania a raportat în 2024 afaceri de 8,9 milioane lei și un profit net de 1,08 milioane lei, cu 20 de angajați.

Pe locul doi, Oxygen Sport Iași SRL, administrată de Cristin Zămosteanu, a înregistrat afaceri de 6,47 milioane lei și un profit net de 125.000 lei, având 23 de angajați, iar Endorfine Wellness SRL, condusă de Ovidiu Gheorghe Miron, a încheiat anul cu o cifră de afaceri de 1,76 milioane lei și un profit net de circa 241.000 lei, cu un număr mediu de doar patru angajați.

Moroservice Construct SRL, firmă deținută de George Alex și Dumitru Palaghia, sub care funcționează The Rock Gym, a raportat 1,28 milioane lei afaceri și un profit net de 372.000 lei (locul 4), cu nouă angajați, iar Body Line Nutrition SRL, unde Odorica Acsinie apare ca unic asociat, a realizat afaceri de 1,09 milioane lei și un profit net de 133.000 lei, cu nouă angajați (locul 5).

Publicitate și alte recomandări video