Salubris cumpără trei autogunoiere noi: contract de 7 milioane lei

Salubris a lansat o licitație cu o valoare a contractului de șapte milioane de lei. Operatorul va achiziționa trei autogunoiere.

Furnizorii interesați pot depune oferte cel târziu până pe 1 octombrie. Odată ce va fi semnat contractul de livrare, prima autogunoieră va trebui să ajungă la Iași în termen de 30 de zile, iar celelalte două în maximuim 150 de zile.

Autogunoierele trebuie dotate cu sistem automat de colectare bilateral, cu o putere de ridicare de 22 tone. De asemenea, utilajele trebuie să fie Euro 6. Potrivit caietului de sarcini, autogunoierele vor fi utilizate inclusiv pentru manevrarea containerelor îngropate.

În atribuirea contractului, prețul ofertei va conta în proporție de 55%, la care se adaugă criterii precum: termenul de livrare (15%), o perioadă de garanție extinsă (15%), valoarea consumului de combustibil (10%) și emisiile sonore ale vehiculului (5%).

Pe parcursul acestui an, operatorul de salubritate a organizat o serie de licitații în urma cărora a achiziționat motorină (7,5 milioane lei), servicii de monitorizare GPS (350.000 lei), echipamente de protecție (675.000 lei), consumabile (1,5 milioane lei), containere (1,9 milioane lei), servicii veterinare (un milion de lei) și diverse utilaje (autoutilitare, autobasculante, încărcătoare frontale, autocisterne și cărucioare de curățenie stradală cu o valoare totală de câteva milioane de lei.

